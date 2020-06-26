Авто
МонаВистаВ России до 1 июля 2021 года отложено введение новых правил тюнинга
Планируемые к введению с 1 июля 2020 новые правила тюнинга автомобилей отложены решением коллегии Евразийской экономической комиссии до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
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Общество
Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов
В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов.
МонаВиста 12:19
Здоровье
Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию
Использование сосудосуживающих препаратов может окончиться тахикардией и гипертоническим кризом, заявил Мясников, добавив, что даже самые простые капли в нос способны вызвать привыкание и проблемы с самочувствием.
Medical Note 07:31
Общество
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения
Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения.
РБК 11:53
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 06:45
Армия и оружие
«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?
Аргументы и Факты вчера в 11:42
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 12:04
Общество
Путин поддержал идею назвать улицы российских городов именами медиков
В пятницу, 26 июня, президент России Владимир Путин поддержал идею назвать часть российских улиц, школ и медучилищ именами врачей, которые погибли в борьбе за чужие жизни.
Форпост Северо-Запад 09:48
Политика
Путин пригласил Макрона в Россию
Российский лидер Владимир Путин в ходе видеоконференции предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону посетить Россию с полноформатным визитом.
RT на русском 12:04
Армия и оружие
Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата»
Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТК Звезда 11:23
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости 09:49
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Футбол
«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 11:41
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Футбол
УЕФА опубликовал календарь группового этапа Лиги наций-2020/21
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на официальном сайте расписание матчей Лиги наций сезона-2020/21.
Газета.Ru 12:25
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
Общество
На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Что происходит 08:46
Политика
Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму
МИД Украины выразил недовольство голосованием по поправкам к Конституции России в Крыму и призвал международных партнёров усилить антироссийские санкции.
RT на русском 10:52
Политика
Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране
«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
RT на русском вчера в 17:40
Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Технологии
В iPhone появилась функция распознавания звуков окружающей среды
Аргументы и Факты 12:18
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Одним из глaвных прaздничных мeрoприятий в чeсть 75-й гoдoвщины Великой Победы стал грандиозный Концерт на Мамаевом кургане в городе Волгограде.
Evo-rus.com 05:11
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Здоровье
Воронежский губернатор заявил о стабилизации эпидобстановки в регионе
Об эпидемиологической обстановке подробнее проинформировал руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.
Свик-ТВ 04:19