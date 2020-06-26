Планируемые к введению с 1 июля 2020 новые правила тюнинга автомобилей отложены решением коллегии Евразийской экономической комиссии до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В России до 1 июля 2021 года отложено введение новых правил тюнинга

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