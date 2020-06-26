Авто
МонаВистаВ России до 1 июля 2021 года отложено введение новых правил тюнинга
Планируемые к введению с 1 июля 2020 новые правила тюнинга автомобилей отложены решением коллегии Евразийской экономической комиссии до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
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Экономика
Кабмин разрешил выплачивать субсидии продающим алкоголь компаниям
Правительство России разрешило регионам в 2020 году осуществлять выплату субсидий предпринимателям с лицензией на продажу алкоголя.
RT на русском 04:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Шоу-бизнес
Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:41
Общество
Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса
Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
РБК 15:00
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
Происшествия
Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга
Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 13:16
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет, пишет газета «Красная звезда».
РБК 00:52
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем
RT на русском 14:27
Происшествия
Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми
В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
Pro Город Сыктывкар вчера в 11:24
Футбол
Карпин не знает, каким составом «Ростов» будет играть с «Арсеналом»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что не знает, каким составом его команда будет играть в предстоящем матче с тульским "Арсеналом".
РИА Новости 09:08
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
Общество
В России назвали условие для создания коллективного иммунитета
Названо необходимое условие для выработки у россиян коллективного иммунитета.
Lenta.ru 15:04
Авто
Российские дилеры GAC получили новый минивэн GAC GN8
Не дождавшись премьеры и официального старта продаж, российские дилеры GAC выставили новые минивэны GAC GN8 в своих шоурумах.
Автоновости дня вчера в 13:14
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
Политика
Трамп пообещал вандалам тюремные сроки в десять лет
Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм во время протестов в Вашингтоне будет караться десятилетними сроками в тюрьме.
RT на русском 14:19
Общество
В Италии ограничивают размер ручной клади для авиапассажиров
Национальное управление гражданского транспорта (ENAC) ввело новые правила провоза ручной клади для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Италию, сообщает La Repubblica.
РИА Новости 10:02
Наука
В Австралии обнаружили кости гигантского вомбата
Ученые заключили, что это был один из самых крупных зверей в Австралии своего времени.
МИР 24 08:14
Происшествия
Открытое горение в музее Горького в Нижнем Новгороде ликвидировано
"В 20:15 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 500 кв.м", - сказали в пресс-службе.
Интерфакс - Россия вчера в 13:30
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Автоспорт
Экклстоун прокомментировал призыв Хэмилтона сносить статуи
Берни Экклстоун, в прошлом занимавший должность генерального директора королевской гоночной серии "Формула-1", прокомментировал поведение Льюиса Хэмилтона на фоне ситуации в мире.
CT news 14:19
Шоу-бизнес
Моргенштерн снял штаны на вечеринке в честь дня рождения Егора Крида
Рэпер и видеоблогер из Башкирии Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) снял штаны на вечеринке в честь 26-летия певца Егора Крида.
News.ru 01:38
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату
Российский президент Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия нового мемориала, посвященного Советскому солдату.
Комсомольская правда 24 июня в 17:38
Здоровье
В Краснодарском крае с 29 июня откроют детсады
С 29 июня в Краснодарском крае начнут работать детские сады. Работать они будут при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.
ЮГ Times вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Политика
Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию
В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБК 10:43
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru 12:47
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 02:05