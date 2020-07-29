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Коммерсантъ
Коммерсантъ

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. В мае и июне, когда в России начали снимать ограничения, выросла задолженность по розничным кредитам.В источнике
С чего всё началось
РБК

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
РБК23:00
Подробнее о событии
РБК

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

РБК23:00
Newvz.ru

Неизлечимая просрочка

Newvz.ru03:54
ГЛАС.RU

В России растет число просроченных кредитов

ГЛАС.RU02:59
Коммерсантъ

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Коммерсантъ02:49
Piter.tv

Почти 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными

Piter.tv02:30
ФедералПресс

В России растет количество просроченных кредитов

ФедералПресс02:10
Росбалт

В России до 90% просроченных в пандемию кредитов остались проблемными

Росбалт04:22
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В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс05:41
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Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна

Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).
Росбалт26 июля в 06:43
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На Алтае суд арестовал боксера, убившего мужчину в уличной драке

В Барнауле суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего мужчины, который предположительно стал виновником гибели местного жителя, пытавшего разнять драку.
Российская газетавчера в 08:28
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Опрос: Уровень доверия к действующему президенту Беларуси превысил 78%

Стабильно высокий уровень доверия действующему главе государства подтвердил за две недели до выборов президента, назначенных в Беларуси на 9 августа, социологический тест населения страны.
Российская газета03:59
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
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В Кремле оценили высказывание сенатора США про убийство Немцова

Kremlin Pool / Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал дежурным русофобским выступлением слова сенатора США Роджера Уикера о якобы сокрытии данных о расследовании убийства Бориса Немцова.
РЕН ТВ05:50
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Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».
РБК02:54
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