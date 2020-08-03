Общество

REGNUMREGNUMМинтруд намерен сократить уровень безработицы в России в четыре раза

Москва, 3 августа 2020, 09:58 — REGNUM Министерство труда России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, передают «Известия» со ссылкой на ведомство.
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Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го

Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.
Известиявчера в 17:01

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Безработица в России должна сократиться вчетверо к концу 2021 года

Комсомольская правда01:00

В Минтруда рассказали, когда планируют вернуться к докризисному уровню безработицы

Life.ruвчера в 17:49

Минтруд намерен сократить уровень безработицы в четыре раза

РЕН ТВвчера в 21:59

Минтруд готовится снизить безработицу в четыре раза

Телеканал 360°вчера в 19:24

Безработицу хотят вернуть к докризисному уровню до конца 2021 года

Известиявчера в 19:30

«Известия»: Минтруд планирует сократить безработицу в четыре раза до конца 2021 года

ТАССвчера в 21:24

Минтруд РФ собирается в четыре раза сократить число безработных

URA.Ruвчера в 17:34
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Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
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Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»

Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
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Dota 2. ALOHADANCE покинул состав FlyToMoon

Игрок FlyToMoon Илья «ALOHADANCE» Коробкин покинул состав команды. Об этом сообщается в социальных сетях FlyToMoon.
Bookmaker-ratings.ru 05:59
Общество

В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
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Политика

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Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
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Футбол

Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»

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Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
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Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Фигурист и актриса везде появляются вместе: вместе ужинают в ресторане и прогуливаются по набережной.
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Бывшая жена Соколова дала историку положительную характеристику

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Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий

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По словам врачей из России, тиннитус может сигнализировать о смертельных заболеваниях.
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Пелагея сменила имидж после тяжелого развода с Телегиным

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REGNUM 07:38
Общество

Регистрация вакцины от COVID-19 в России ожидается в течение 10 дней

Регистрация российской вакцины от коронавирусной инфекции ожидается в течение десяти дней, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
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Экономика

В Ростовской области завершили хлебоуборку

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Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
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В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году

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REGNUM 08:13
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Ghostik и KingR официально покинули B8 Esports

Игроки в Dota 2 Андрей Ghostik Кадык и Ринат KingR Абдуллин ушли из организации B8 Esports.
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