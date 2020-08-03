Общество
REGNUMМинтруд намерен сократить уровень безработицы в России в четыре раза
Москва, 3 августа 2020, 09:58 — REGNUM Министерство труда России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, передают «Известия» со ссылкой на ведомство.
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с чего всё началось
Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.Известиявчера в 17:01
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Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины.
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Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
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В местах массового скопления людей складываются благоприятные условия для распространения инфекции, добавил он.
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Общество
Регистрация вакцины от COVID-19 в России ожидается в течение 10 дней
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В Ростовской области завершили хлебоуборку
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Белоруссия заказала новый танкер с 85 тыс тонн азербайджанской нефти
Белоруссия заказала новый танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн, его прибытие в украинский порт "Южный" ожидается 4-5 августа, сообщил в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Ghostik и KingR официально покинули B8 Esports
Игроки в Dota 2 Андрей Ghostik Кадык и Ринат KingR Абдуллин ушли из организации B8 Esports.
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