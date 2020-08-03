Общество
РИА Сахалин-КурилыВ России до конца 2021 года планируют вчетверо сократить безработицу
В России до конца 2021 года Минтруда планирует сократить количество безработицы. Число граждан, стоящих на бирже труда по прогнозам ведомства должно понизиться с трех до 0,7 миллиона человек. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на министерство.
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с чего всё началось
Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это означает, что число состоящих на бирже труда должно сократиться с нынешних 3 млн до 0,7 млн, то есть больше, чем в четыре раза.Известиявчера в 17:01
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