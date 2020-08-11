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Общественная служба новостей

В России до конца года могут отменить налог при продаже жилья

В целях улучшения жилищных условий, Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим

В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
ПРАЙМ19:06
Подробнее о событии
Известия

Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

Известия22:05
Инвест-Форсайт

НДФЛ при продаже жилья могут отменить

Инвест-Форсайт7 августа в 20:24
News.ru

Налог при продаже жилья могут отменить в 2020 году

News.ru20:50
Lenta.ru

В России предсказали отмену налога

Lenta.ru20:28
Приазовские степи

От какого налога могут освободить россиян?

Приазовские степи8 августа в 11:42
Evo-rus.com

При продаже жилья экономкласса россиян могут освободить от уплаты НДФЛ

Evo-rus.com8 августа в 03:44
РЕН ТВ

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить в России следующим

РЕН ТВ21:06

Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ruвчера в 05:38
37

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русскомвчера в 10:38
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20

Продажи алкоголя в РФ с марта по июль упали на 15%

Обновлено в 14:54 Продажи спиртного в российских магазинах с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском", который обработал более 22 млрд кассовых чеков.
BFM.ruвчера в 06:57
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Вклады потянуло на биржу

Интерес банков к привлечению депозитов будет умеренным: в ближайшие месяцы спрос на кредиты, скорее всего, останется низким, банки столкнутся со снижением доходности по кредитам, нового масштабного оттока вкладчиков не ожидается - все это не благоприятствует росту ставок по вкладам.
Российская газетавчера в 15:12
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»

Видеоассистент матча "Спартака" и "Сочи" Алексей Еськов не посчитал явной ошибкой решения главного судьи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского клуба, заявил руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе Леонид Калошин.
РИА Новостивчера в 15:34

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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