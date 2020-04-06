Коронавирус
РИА НовостиКабмин вводит мораторий на штрафы и отключение коммунальных услуг
Правительство Российской Федерации вводит временный мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату до начала 2021 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Общество
В Сеть попало пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной
Мэр Южно-Курильска (Сахалинская область) попал в скандальную ситуацию с видео, на котором позволяет вольности в адрес своей подчиненной прямо во время заседания.
Политика
Песков призвал людей к дисциплине на фоне коронавируса
Дисциплина и ответственное отношение к своему здоровью крайне важны на фоне распространения коронавируса, заявил в понедельник, 6 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал закрытие границ некоторых российских регионов чрезмерной и недопустимой мерой в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
В РФ отменят пени за неуплату ЖКХ
По сообщению «Ведомостей» правительство страны приостановит начисление пеней за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Замглавы Минпромторга устроил дебош в аэропорту Ижевска
В аэропорту Ижевска за дебош задержали экс-губернатора Севастополя, замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, пишет Telegram-канал "ЕБИТДА".
Общество
В России осталось три региона без коронавируса
В России осталось три региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.
Здоровье
Медики описали типичную жертву коронавируса
Китайские медики назвали самую незащищенную группу пациентов при коронавирусе.
Общество
В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
Общество
Ракова назвала условие ужесточения мер по самоизоляции
Существующих мер по самоизоляции в Москве из-за коронавируса пока достаточно, если модель поведения изменится, возможно ужесточение, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Футбол
ФИФА объявит о бессрочном продлении сезона из-за коронавируса
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена объявить о бессрочном продлении сезона.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса
В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Общество
Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому
Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Происшествия
Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Происшествия
Россиянин сходил в туалет и едва не погиб
В Тюмени врачам удалось спасти мужчину, который сильно порезался обломками унитаза и едва не погиб от потери крови.
Общество
Пермякам разрешили уезжать на дачи
Сегодня краевой оперштаб принял решение разрешить пермякам уезжать на дачи в качестве смены места самоизоляции.
Общество
В Пензе сообщили о завозных случаях коронавируса
В Пензенской области к контактным случаям завоза коронавируса добавились так называемые «завозные».
Происшествия
В Краснодарском крае выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, за последние сутки подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.