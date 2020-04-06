Правительство Российской Федерации вводит временный мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату до начала 2021 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Кабмин вводит мораторий на штрафы и отключение коммунальных услуг

Политика Песков призвал людей к дисциплине на фоне коронавируса Дисциплина и ответственное отношение к своему здоровью крайне важны на фоне распространения коронавируса, заявил в понедельник, 6 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Мишустин выступил против закрытия границ регионов Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал закрытие границ некоторых российских регионов чрезмерной и недопустимой мерой в борьбе с коронавирусом.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Общество В РФ отменят пени за неуплату ЖКХ По сообщению «Ведомостей» правительство страны приостановит начисление пеней за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Общество Ракова назвала условие ужесточения мер по самоизоляции Существующих мер по самоизоляции в Москве из-за коронавируса пока достаточно, если модель поведения изменится, возможно ужесточение, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Общество В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Происшествия Россиянин сходил в туалет и едва не погиб В Тюмени врачам удалось спасти мужчину, который сильно порезался обломками унитаза и едва не погиб от потери крови.