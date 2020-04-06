Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКабмин вводит мораторий на штрафы и отключение коммунальных услуг

Правительство Российской Федерации вводит временный мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату до начала 2021 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать155

Подробнее о событии

Правительство пообещало не отключать коммунальные услуги за неуплату

РБК05:43

Новые меры поддержки россиян коснулись услуг ЖКХ, лицензий и медстрахования

Российская газета06:39

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

RT на русском05:13

Кабмин вводит мораторий на штрафы и отключение коммунальных услуг

РИА Новости05:24

В России до конца года отменили штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

ТАСС05:17

Правительство запретило до конца года штрафовать за просрочку оплаты ЖКХ

Коммерсантъ05:32

Правительство временно отменило штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги

Интерфакс05:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Общество

В Сеть попало пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной

Мэр Южно-Курильска (Сахалинская область) попал в скандальную ситуацию с видео, на котором позволяет вольности в адрес своей подчиненной прямо во время заседания.
Толк 04:05
Политика

Песков призвал людей к дисциплине на фоне коронавируса

Дисциплина и ответственное отношение к своему здоровью крайне важны на фоне распространения коронавируса, заявил в понедельник, 6 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 06:27
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал закрытие границ некоторых российских регионов чрезмерной и недопустимой мерой в борьбе с коронавирусом.
Известия 07:10
Экономика

Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли

«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия-1» министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Общество

В РФ отменят пени за неуплату ЖКХ

По сообщению «Ведомостей» правительство страны приостановит начисление пеней за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
TatCenter 00:28
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Замглавы Минпромторга устроил дебош в аэропорту Ижевска

В аэропорту Ижевска за дебош задержали экс-губернатора Севастополя, замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, пишет Telegram-канал "ЕБИТДА".
Ruposters.ru 06:56
Шоу-бизнес

Игоря Николаева выписали из больницы

АБН 03:54
Общество

В России осталось три региона без коронавируса

В России осталось три региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.
ФедералПресс 01:25
Здоровье

Медики описали типичную жертву коронавируса

Китайские медики назвали самую незащищенную группу пациентов при коронавирусе.
Neva.Today 07:05
Общество

Коронавирус неделю живет на использованных марлевых масках

АБН 02:27
Общество

В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
РИА Новости 04:09
Общество

Ракова назвала условие ужесточения мер по самоизоляции

Существующих мер по самоизоляции в Москве из-за коронавируса пока достаточно, если модель поведения изменится, возможно ужесточение, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 05:50
Футбол

ФИФА объявит о бессрочном продлении сезона из-за коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена объявить о бессрочном продлении сезона.
Pravda.Ru 07:27
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса

В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
Expert.ru 02:25
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Общество

Роспотребнадзор назвал стоимость теста на COVID-19 на дому

Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала.
Газета.Ru 07:06
Происшествия

Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

Lenta.ru вчера в 16:06
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Происшествия

Россиянин сходил в туалет и едва не погиб

В Тюмени врачам удалось спасти мужчину, который сильно порезался обломками унитаза и едва не погиб от потери крови.
Lenta.ru 06:35
Общество

Пермякам разрешили уезжать на дачи

Сегодня краевой оперштаб принял решение разрешить пермякам уезжать на дачи в качестве смены места самоизоляции.
ИА Текст (Пермь) 06:58
Общество

В Пензе сообщили о завозных случаях коронавируса

В Пензенской области к контактным случаям завоза коронавируса добавились так называемые «завозные».
Пенза-взгляд 05:13
Происшествия

В Краснодарском крае выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, за последние сутки подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19.
Кубанские новости 04:01
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное