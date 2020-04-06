Коронавирус
RT на русскомВ России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Общество
В Башкирии разрешили ездить на авто во время режима самоизоляции
6 апреля в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, на котором стало известно, что во время самоизоляции жители смогут передвигаться на личном автомобиле.
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики
Москва, 6 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное закончить укладку труб для «Северного потока — 2», огибает Африку и движется в направлении испанских Канарских островов.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
На видео сняли перехват иранцами американского военного корабля
Согласно источникам информагентства «АвиаПро», инцидент произошел в Ормузском проливе, куда вошел крупнейший американский боевой десантный корабль «USS Bataan».
Футбол
Игроки «Локомотива» отказались от понижения в зарплате
Как сообщает портал Metarating, 4 апреля прошла встреча гендиректора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе с игроками клуба.
Общество
В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам
В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Здоровье
Пермский край готовится к большему выявлению заболевших коронавирусом
Новые тест-системы в количестве 2800 штук поступили в выходные в лабораторию Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лабораторию краевой инфекционной больницы.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Общество
Банкиры просят разрешить гражданам выход на улицу для визита в банки
Ассоциация банков России попросила власти признать посещение банковских офисов и банкоматов обоснованной причиной для выхода на улицу граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции.
Общество
Мишустин обязал вернуть деньги россиянам за отмену мероприятий
Организаторы культурно-массовых мероприятий, которые были отменены по причине распространения в стране коронавируса, обязаны вернуть деньги, потраченные на билеты.
Происшествия
На питерского курьера напали четверо вооруженных и отобрали еду
В Санкт-Петербурге на 31-летнего курьера напали четверо с пистолетом и отобрали доставляемый заказ.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о партнерской доле сокращения добычи нефти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться телеконференции нефтедобывающих стран, чтобы получить ответ на вопрос, какую долю Москва считает партнерской.
Здоровье
Владимир Уйба обратился к жителям Коми
Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям Коми в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Замглавы Минпромторга устроил скандал в аэропорту Ижевска
Заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников устроил скандал с использованием нецензурных выражений в аэропорту Ижевска.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Экономика
Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул
Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Общество
В России за сутки еще 954 человека заразились коронавирусом
За сутки из больниц выписан 51 человек, за сутки на территории РФ от коронавирусной инфекции нового типа скончались два человека в Подмосковье и Республике Коми.
Общество
В Челябинской области садоводам не разрешили ездить на участки
Власти Челябинской области пока не планируют вводить послабления режима обязательной самоизоляции для садоводов.
Путешествия
Отельеры Турции рассказали, как долго продлится сезон 2020 года
В Турции не утихают обсуждения выступления министра туризма и культуры страны с заявлением о том, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции начало туристического сезона будет перенесено на вторую половину мая.
Хоккей
Скабелка покинет пост главного тренера «Барыса»
Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка не договорился с клубом о новом контракте и покинет команду, сообщатся на сайте клуба КХЛ из Казахстана.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус
Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
Общество
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса
В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Общество
Королева Елизавета II поблагодарила соблюдающих карантин британцев
Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией по распространению коронавируса в мире.
Происшествия
В Иркутской области скончался первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщает правительство региона.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Происшествия
Коронавирус обнаружен в семи городах Тульской области
Еще 48 были госпитализированы с подозрением на коронавирус. На карантине под наблюдением медиков находятся 1418 жителей Тульской области.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.