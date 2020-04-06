Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ

В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правительства России Михаила Мишустина.
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Правительство запретило до конца года штрафовать за просрочку оплаты ЖКХ

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