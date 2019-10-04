Наука

Lenta.ruLenta.ruВ России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Алроса». Отмечается, что у находки необычная структура: внутри одного алмаза свободно перемещается еще один кристалл.
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«АЛРОСА» добыла «алмаз-матрешку»

Finam.Ru07:18

В Якутии нашли уникальный алмаз-«матрешку»

Московский Комсомолец07:48

В Якутии нашли алмаз-матрешку

Российская газета08:09

В России добыли уникальный алмаз-матрешку

ТАСС07:52

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Телеканал 360°08:52

В России нашли первый в мире алмаз-матрешку

РБК08:23

В Якутии добыли уникальный алмаз-матрешку

РИА Новости10:30
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Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией.
Вести.Ru 11:07
Футбол

Шварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»

Газета.Ru 10:41
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

RT на русском вчера в 10:26
Экономика

Иностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»

В первый день ежегодного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке 3 октября участники панельной дискуссии обсудили тезис, что Россия считается «тихой гаванью» для финансовых инвесторов, несмотря на низкие темпы роста экономики и слабость институтов.
РБК 02:48
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала округлившийся животик

Прошлой ночью Бондарчук опубликовала в своем Инстаграме новое сэлфи, на котором она запечатлена в шелковой сорочке, судя по всему, перед сном, в своей собственной спальне.
Bimru.ru вчера в 12:59
Авто

Шпионы поделились первыми фотографиями нового Hyundai Tucson

Последняя информация появилась из интервью «Какой автомобиль» с Эндрю Туатахи, менеджером по планированию продукции Hyundai, где он называет Tucson «очень интересным визуально».
SpeedMe 02 октября в 15:01
Политика

Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса

В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.
РИА Новости 05:49
Общество

Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста

Народные новости вчера в 01:41
Происшествия

Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Политика

Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии

МонаВиста вчера в 07:40
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Транспорт

В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в России незначительно сократились

В России сократились продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 0,2% в сентябре 2019 года.
DP.RU 11:42
Здоровье

В США стремительно растет число заболевших от курения вейпов

В США, по данным на 1 октября, зафиксировано 1080 случаев неизвестного заболевания, которое поражает курильщиков вейпов.
BFM.ru 11:34
Здоровье

Россиян с инвалидностью возили на процедуры в уазиках с капустой

Lenta.ru 06:35
Общество

Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей

Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Политика

Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят

Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Газета.Ru 10:19
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Футбол

«Реал»: «Куртуа никогда не диагностировали панические атаки»

Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление о текущем состоянии голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который был заменен в перерыве матча с "Брюгге" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
ProstoProSport 07:58
Культура

Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской

Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Телепрограмма вчера в 01:10
Футбол

«Интер Черкесск» сыграет с «Краснодар 3» в 12-м туре ПФЛ

Матч 12-го тура ПФЛ зоны Юг Интер Черкесск проведет в гостях у Краснодар 3. Соперник на 13 месте, немного уступает Интеру по числу забитых мячей.
Черкесск-портал 07:22
Наука

Теломераза может защищать раковые клетки

Naked Science вчера в 14:48
Общество

Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн

РБК вчера в 17:07
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления

Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском вчера в 04:18
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Хоккей

Салават Юлаев — Северсталь 2:1 (3-й период)

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
Горобзор.ру 02:00
Единоборства

Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor вчера в 07:38
Футбол

Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов

Pravda.Ru 07:50
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