В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Алроса». Отмечается, что у находки необычная структура: внутри одного алмаза свободно перемещается еще один кристалл.

Общество Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.

Происшествия Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.

Политика В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17 Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.

Политика Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.

Политика В ООН отреагировали на предложение о переносе структур организации Дюжаррик заявил, что решение по вопросу о переносе структур международной организации должны принимать страны-участницы, он отметил при этом, что с официальным предложением России не знаком.

Футбол УЕФА возбудил дело после матча «Ливерпуля» с «Зальцбургом» УЕФА принял решение о возбуждении дела по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Зальцбургом» (4:3). Хозяевам вменяют неспособность удержать посторонних лиц от выхода на поле во время матча, в то время как гостям – поведение фанатов, которые бросали на поле посторонние предметы.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Наука Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей Опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти у любителей стейков тоже преувеличена К такому выводу пришли ученые из семи стран, которые объединились в Международный консорциум по диетическим стандартам (NutriRECS) и проанализировали статьи, которые когда-либо касались этого вопроса.

Транспорт Крымской железной дороге передали новые электровозы и тепловозы «Крымская железная дорога» получила три новых электровоза и семь тепловозов, которые будут использовать после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту.