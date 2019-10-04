Наука
Lenta.ruВ России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Алроса». Отмечается, что у находки необычная структура: внутри одного алмаза свободно перемещается еще один кристалл.
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Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов
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Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
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Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
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Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
На днях стало известно, что начальник банковского отдела управления «К» ФСБ России Кирилл Черкалин, задержанный в апреле этого года, получал миллионные взятки прямо на Лубянке возле штаб-квартиры спецслужбы.
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
Происшествия
Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
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Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Кино
Мишель Пфайффер рассказала, почему хотела бы вернуться в Россию
Американская актриса Мишель Пфайффер рассказала, почему она хотела бы вернуться в Россию.
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Экономика
Минфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook
Европейские офисы Google, Facebook, Microsoft на данный момент зарегистрированы в Ирландии.
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Политика
Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
Политика
В ООН отреагировали на предложение о переносе структур организации
Дюжаррик заявил, что решение по вопросу о переносе структур международной организации должны принимать страны-участницы, он отметил при этом, что с официальным предложением России не знаком.
Футбол
УЕФА возбудил дело после матча «Ливерпуля» с «Зальцбургом»
УЕФА принял решение о возбуждении дела по итогам матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Зальцбургом» (4:3). Хозяевам вменяют неспособность удержать посторонних лиц от выхода на поле во время матча, в то время как гостям – поведение фанатов, которые бросали на поле посторонние предметы.
Наука
Потеря зубов связана с повышением риска сердечных заболеваний
Исследователи узнали, что потеря зубов у взрослых людей без травматических причин связана с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти у любителей стейков тоже преувеличена К такому выводу пришли ученые из семи стран, которые объединились в Международный консорциум по диетическим стандартам (NutriRECS) и проанализировали статьи, которые когда-либо касались этого вопроса.
Транспорт
Крымской железной дороге передали новые электровозы и тепловозы
«Крымская железная дорога» получила три новых электровоза и семь тепловозов, которые будут использовать после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Авто
Представлен Renault Logan с газовым двигателем
Демонстрационный Logan CNG с газобаллонной установкой конвертирован из серийной машины в комплектации Life с двигателем 1.6 и «механикой».
Космос
Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.