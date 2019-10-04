Наука

Lenta.ruLenta.ruВ России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Алроса». Отмечается, что у находки необычная структура: внутри одного алмаза свободно перемещается еще один кристалл.
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Российская газета08:09

В Якутии нашли уникальный алмаз-«матрешку»

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В России добыли уникальный алмаз-матрешку

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РБК08:23

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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.
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После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

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ЕС может наложить санкции на Турцию из-за буровых работ в зоне Кипра

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