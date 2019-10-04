Наука
Lenta.ruВ России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Алроса». Отмечается, что у находки необычная структура: внутри одного алмаза свободно перемещается еще один кристалл.
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Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Футбол
Форвард Соболев может стать игроком «Манчестер Юнайтед»
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Происшествия
В Балашихе суд арестовал обвиняемого в убийстве ровесницы подростка
Балашихинский суд арестовал 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве школьницы.
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык
«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
Политика
Грузия захотела «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией
МИД Грузии выступил за восстановление авиасообщения с Россией «как можно скорее».
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Здоровье
Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек
Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Политика
В Иране задержали российскую журналистку
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Футбол
«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа
Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.
Происшествия
Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк погасила многомиллионные долги перед банком
Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.
Космос
Российская система защитила МКС от столкновения с космическим мусором
За текущий год российская Система контроля космического пространства (СККП) выдала 19 предупреждений об опасных сближениях отечественных спутников с объектами в космосе.
Авто
Закон об отмене транспортного налога в Курскую облдуму внесла ЛДПР
Во время свой пресс-конференции 24 сентября губернатор сообщил, что до конца недели внесет в облдуму законопроект об возврате транспортного налога к прежним ставкам.