Наука

Lenta.ruLenta.ruВ России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Алроса». Отмечается, что у находки необычная структура: внутри одного алмаза свободно перемещается еще один кристалл.
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В Якутии нашли уникальный алмаз-«матрешку»

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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
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Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер

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Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
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Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос

Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».
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Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
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Грузия захотела «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией

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Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
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Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек

Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
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Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями

На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
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«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа

Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.
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Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
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Закон об отмене транспортного налога в Курскую облдуму внесла ЛДПР

Во время свой пресс-конференции 24 сентября губернатор сообщил, что до конца недели внесет в облдуму законопроект об возврате транспортного налога к прежним ставкам.
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