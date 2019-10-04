Наука
Lenta.ruВ России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Алроса». Отмечается, что у находки необычная структура: внутри одного алмаза свободно перемещается еще один кристалл.
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Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Телеканал 360° 02 октября в 14:13
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в российский прокат
Культуромания 01:25
Политика
Кремль прокомментировал присвоение Чемезову звания Героя России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прокомментировал сообщение о присвоении главе Ростеха Сергею Чемезову звания Героя России, заявив, что соответствующий указ не публиковался.
Взгляд.ру 05:27
Гаджеты
Процессоры Intel и AMD использовали для приготовления панкейков
Журналисты взяли 18-ядерный Intel Core i9-9980XE и 32-ядерный AMD Threadripper 2990WX с теплопакетом 165 и 250 Вт (в реальности эти показатели выше) и использовали их в качестве электроплитки.
Игромания.ру 06:29
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Политика
В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России
Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Газета.Ru 18:56
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время 14:51
Политика
Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Экономика
Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета 05:33
Футбол
Вальдес покинет должность тренера «Барселоны» из-за конфликта с Клюйвертом
Бывший игрок «Барселоны» Виктор Вальдес покинет пост тренера юношеской команды каталонского клуба из-за разногласий с Патриком Клюйвертом.
Матч ТВ 17:00
Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Политика Сегодня 03:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru вчера в 09:52
Политика
Трамп назвал условия снятия санкций с КНДР на 3 года
Президент США Дональд Трамп готов приостановить действие санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в отношении Северной Кореи, если КНДР демонтирует ядерный реактор в Йонбене.
РЕН ТВ 19:22
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru вчера в 16:45
Хоккей
Лукашенко выразил желание провести Олимпиаду совместно с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания II Форума регионов в Житомире рассказал, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.
iReactor 09:40
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня 11:11
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Музыка
Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке
Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.
Народные новости 07:19
Происшествия
Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек
Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек.
Вести.Ru 18:45
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru 02 октября в 22:19
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК 12:13
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Здоровье
Перевозку россиян с инвалидностью в уазиках с капустой объяснили
Министерство здравоохранения Саратовской области назвало недопустимой ситуацию с перевозкой пациентов на гемодиализ в автомобиле, наполненном капустой.
Lenta.ru 10:24
Авто
Toyota назвала цену внедорожной версии RAV4 TRD Off-Road
Японский автопроизводитель Toyota обнародовал стоимость новой внедорожной модификацию кроссовера RAV4 TRD Off-Road, презентованной в рамках Чикагского автосалона.
Letnews.ru 08:38
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 06:51
Футбол
Минское «Динамо» извинилось перед «Амкалом» за расизм фанатов
Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.
Спорт день за днем 12:21
Наука
Парализованный мужчина снова ходит с управляемым мозгом экзоскелетом
Человек, парализованный от плеч, может ходить, используя новаторскую роботизированную систему с четырьмя конечностями, или экзоскелет, который управляется и контролируется сигналами из его мозга.
MedikForum.ru 00:20
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25