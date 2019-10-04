Наука

Lenta.ruLenta.ruВ России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Алроса». Отмечается, что у находки необычная структура: внутри одного алмаза свободно перемещается еще один кристалл.
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«АЛРОСА» добыла «алмаз-матрешку»

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В Якутии добыли уникальный алмаз-матрешку

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В Якутии нашли алмаз-матрешку

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В России нашли первый в мире алмаз-матрешку

РБК08:23

В Якутии нашли уникальный алмаз-«матрешку»

Московский Комсомолец07:48
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Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Российская газета 10:22
Общество

Анджелина Джоли воссоединилась с покинувшим ее сыном

Мэддокс, как и старшая приемная дочка актрисы — Захара — пришел поддержать свою маму на важном для нее мероприятии.
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Вышел дублированный трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

В Сети появился дублированный трейлер супергеройского боевика «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
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Культура

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Происшествия

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Взгляд.ру 14:29
Политика

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Сына вице-президента МТС арестовали после погони

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Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
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Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

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«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
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Игры

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Страница находится в списке готовящихся к релизу игр 12 сентября Modern Warfare удалили из PS Store, вскоре после чего техподдержка Sony сообщила об отмене релиза в России по запросу издателя — Activision, — однако компания опровергла это, сославшись на решение российского офиса PlayStation.
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Суд арестовал подростка из Балашихи, обвиняемого в убийстве школьницы

РИА Новости 13:42
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Дания обязана разрешить строительство «Северного потока-2», заявили в «Газпроме»

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Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

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Циклическая смена влажности помогла синтезу нуклеозидов в РНК-мире

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Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру

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Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос

Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии

При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
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В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

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Московский Комсомолец 07:24
Политика

В Испании заявили о готовности ответить на введение США новых пошлин

Испания готова принять меры в ответ на решение США ввести новые торговые пошлины на товары из Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Луис Планас.
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Здоровье

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По меньшей мере 18 человек умерли в США, у 1080 были диагностированы легочные заболевания из-за курения электронных сигарет, или "вейпинга".
ТАСС вчера в 19:57
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла в море на госиспытания

Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, «Петропавловск-Камчатский», которая строилась на Адмиралтейских верфях, вышла в Балтику на государственные испытания, сообщили Адмиралтейские верфи.
Петербургский дневник 08:17
Общество

Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет

Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Газета.Ru 14:20
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