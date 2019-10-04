Наука
Lenta.ruВ России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании «Алроса». Отмечается, что у находки необычная структура: внутри одного алмаза свободно перемещается еще один кристалл.
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Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Российская газета 10:22
Общество
Анджелина Джоли воссоединилась с покинувшим ее сыном
Мэддокс, как и старшая приемная дочка актрисы — Захара — пришел поддержать свою маму на важном для нее мероприятии.
7Дней.ру 07:30
Кино
Вышел дублированный трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
В Сети появился дублированный трейлер супергеройского боевика «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Культуромания 02 октября в 06:48
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.
News.ru 02 октября в 23:12
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей
Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
Взгляд.ру 14:29
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины.
Газета.Ru вчера в 19:30
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Газета.Ru 11:13
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Футбол
«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Игры
В российский PS Store вернули страницу Call of Duty: Modern Warfare
Страница находится в списке готовящихся к релизу игр 12 сентября Modern Warfare удалили из PS Store, вскоре после чего техподдержка Sony сообщила об отмене релиза в России по запросу издателя — Activision, — однако компания опровергла это, сославшись на решение российского офиса PlayStation.
Игромания.ру 13:38
Энергетика
Дания обязана разрешить строительство «Северного потока-2», заявили в «Газпроме»
«Северный поток-2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
Говорит Москва 13:31
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РИА Новости 09:49
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Известия 12:40
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.
Российская газета 12:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru вчера в 09:52
Общество
СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты
Московский Комсомолец 08:57
Общество
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Московский Комсомолец 07:24
Политика
В Испании заявили о готовности ответить на введение США новых пошлин
Испания готова принять меры в ответ на решение США ввести новые торговые пошлины на товары из Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Луис Планас.
RT на русском 07:58
Здоровье
В США из-за курения электронных сигарет умерли 18 человек
По меньшей мере 18 человек умерли в США, у 1080 были диагностированы легочные заболевания из-за курения электронных сигарет, или "вейпинга".
ТАСС вчера в 19:57
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла в море на госиспытания
Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, «Петропавловск-Камчатский», которая строилась на Адмиралтейских верфях, вышла в Балтику на государственные испытания, сообщили Адмиралтейские верфи.
Петербургский дневник 08:17
Общество
Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет
Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Газета.Ru 14:20