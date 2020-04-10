Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса

Доказана противовирусная активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе ФМБА. Там рассказали, что в проведённых исследованиях оценивалась противовирусная активность препарата «Мефлохин», который рекомендован для лечения нового вируса.
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В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса

RT на русском13:01

ФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

РБК12:54

Российские ученые доказали эффективность препарата против коронавируса

РИА Новости11:43

ФМБА планирует исследовать эффективность «Мефлохина» от COVID-19 на животных

ТАСС11:56

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

Lenta.ru11:35

В ФМБА назвали препарат против коронавируса с доказанной эффективностью

Известия11:33

Противокоронавирусное действие «Мефлохина» доказано

Вести.Ru11:29
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Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
574
Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
1,1K
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
313
Общество

В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом

В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Российская газета 07:52
13
Здоровье

Иммунитет к коронавирусу обнаружен всего у 3% россиян

10.04.2020 Руководитель Роспотребнадзора сообщила, что у почти 25% заразившихся коронавирусом нет симптомов, и заболевание у этих пациентов не развивается.
Портал Поиск 12:53
26
Технологии

Бесплатный доступ к сайтам распространят на мобильный интернет

Проект "доступный интернет", в рамках которого предоставляется нетарифицируемый доступ к социально значимым сайтам и онлайн-сервисам, будет распространен и на мобильный интернет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 12:39
15
Общество

Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Общество

В Петербурге запретили посещение кладбищ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
136
Политика

Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
7
Общество

ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, время получения результата составляет 15—20 минут.
RT на русском 09:09
26
Здоровье

В Саратовской области растет количество пациентов с пневмонией

В Саратовской области регистрируется увеличение количества пациентов с пневмонией.
Версия-Саратов 07 апреля в 12:58
8
Футбол

Брат Румменигге: «„Бавария“ может купить Сане за 30-50 миллионов евро»

Брат генерального директора «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге Михаэль считает, что мюнхенский клуб может купить вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане по сниженной цене.
Евро-футбол.ру 12:28
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
355
Общество

В Италии замедлились темпы распространения коронавируса

В Италии замедлились темпы распространения коронавируса. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты, передает Reuters.
Lenta.ru 13:25
4
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+.
Профиль 01:16
133
Общество

Беглов сравнил с самострелом нарушение правил карантина

Беглов отметил, что в городе уже составили 300 протоколов за нарушения правил карантина.
РБК 11:59
79
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
239
Общество

Собянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей, что в ближайшее время грядут тяжелые испытания.
Газета.Ru 13:00
60
Общество

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
11
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Армия и оружие

В Астрахани проведут дезинфекцию военные

Завтра ночью, предварительно после 22.00 часов, силами роты специальной обработки бригады радиационной химической биологической защиты МО РФ в Астрахани будет проведена дезинфекция городских объектов инфраструктуры.
Московский Комсомолец 09:22
13
Авто

Компания Haval анонсировала новый Haval H5 для России

Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 11:12
2
Общество

В Самарской области режим самоизоляции продлили на неделю

В документе указано, что режим самоизоляции в регионе продлят до воскресенья, 19 апреля.
Самарская газета 12:06
57
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1K
Общество

В Татарстане утвердили список болезней для обязательной самоизоляции

В Татарстане утвердили список болезней, которые требуют строгой самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.
Московский Комсомолец 11:00
18
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
233
Общество

Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РИА Новости 08:29
211
Культура

Юный новгородец в день рождения выйдет на поединок в шоу «Голос. Дети»

Напомним, что 14 февраля, во время слепых прослушиваний Иван исполнил песню «Слишком влюблен» группы «Нервы» и в последний момент к нему развернулось кресло Басты, который и стал его наставником.
Газета Новгород 01:33
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
2,4K
Технологии

Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10

Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
Экономика сегодня 13:24
8
Как работают Яндекс.Новости?
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