Коронавирус
RT на русскомВ России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса
Доказана противовирусная активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе ФМБА. Там рассказали, что в проведённых исследованиях оценивалась противовирусная активность препарата «Мефлохин», который рекомендован для лечения нового вируса.
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Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Общество
В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом
В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Российская газета 07:52
Здоровье
Иммунитет к коронавирусу обнаружен всего у 3% россиян
10.04.2020 Руководитель Роспотребнадзора сообщила, что у почти 25% заразившихся коронавирусом нет симптомов, и заболевание у этих пациентов не развивается.
Портал Поиск 12:53
Технологии
Бесплатный доступ к сайтам распространят на мобильный интернет
Проект "доступный интернет", в рамках которого предоставляется нетарифицируемый доступ к социально значимым сайтам и онлайн-сервисам, будет распространен и на мобильный интернет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 12:39
Общество
Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Общество
В Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Общество
ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, время получения результата составляет 15—20 минут.
RT на русском 09:09
Здоровье
В Саратовской области растет количество пациентов с пневмонией
В Саратовской области регистрируется увеличение количества пациентов с пневмонией.
Версия-Саратов 07 апреля в 12:58
Футбол
Брат Румменигге: «„Бавария“ может купить Сане за 30-50 миллионов евро»
Брат генерального директора «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге Михаэль считает, что мюнхенский клуб может купить вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане по сниженной цене.
Евро-футбол.ру 12:28
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Общество
В Италии замедлились темпы распространения коронавируса
В Италии замедлились темпы распространения коронавируса. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты, передает Reuters.
Lenta.ru 13:25
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+.
Профиль 01:16
Общество
Беглов сравнил с самострелом нарушение правил карантина
Беглов отметил, что в городе уже составили 300 протоколов за нарушения правил карантина.
РБК 11:59
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Общество
Собянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей, что в ближайшее время грядут тяжелые испытания.
Газета.Ru 13:00
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Армия и оружие
В Астрахани проведут дезинфекцию военные
Завтра ночью, предварительно после 22.00 часов, силами роты специальной обработки бригады радиационной химической биологической защиты МО РФ в Астрахани будет проведена дезинфекция городских объектов инфраструктуры.
Московский Комсомолец 09:22
Авто
Компания Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 11:12
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлили на неделю
В документе указано, что режим самоизоляции в регионе продлят до воскресенья, 19 апреля.
Самарская газета 12:06
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Общество
В Татарстане утвердили список болезней для обязательной самоизоляции
В Татарстане утвердили список болезней, которые требуют строгой самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.
Московский Комсомолец 11:00
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Общество
Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским
Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РИА Новости 08:29
Культура
Юный новгородец в день рождения выйдет на поединок в шоу «Голос. Дети»
Напомним, что 14 февраля, во время слепых прослушиваний Иван исполнил песню «Слишком влюблен» группы «Нервы» и в последний момент к нему развернулось кресло Басты, который и стал его наставником.
Газета Новгород 01:33
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Технологии
Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10
Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
Экономика сегодня 13:24