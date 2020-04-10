Доказана противовирусная активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе ФМБА. Там рассказали, что в проведённых исследованиях оценивалась противовирусная активность препарата «Мефлохин», который рекомендован для лечения нового вируса.

В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. 313

Общество В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов. 13

Технологии Бесплатный доступ к сайтам распространят на мобильный интернет Проект "доступный интернет", в рамках которого предоставляется нетарифицируемый доступ к социально значимым сайтам и онлайн-сервисам, будет распространен и на мобильный интернет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. 15

Общество Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса.

Общество В Петербурге запретили посещение кладбищ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля. 136

Политика Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства. 7

Футбол Брат Румменигге: «„Бавария“ может купить Сане за 30-50 миллионов евро» Брат генерального директора «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге Михаэль считает, что мюнхенский клуб может купить вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане по сниженной цене.

Общество В Италии замедлились темпы распространения коронавируса В Италии замедлились темпы распространения коронавируса. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты, передает Reuters. 4

Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+. 133

Общество Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. 239

Общество Собянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей, что в ближайшее время грядут тяжелые испытания. 60

Общество В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста. 11

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.

Армия и оружие В Астрахани проведут дезинфекцию военные Завтра ночью, предварительно после 22.00 часов, силами роты специальной обработки бригады радиационной химической биологической защиты МО РФ в Астрахани будет проведена дезинфекция городских объектов инфраструктуры. 13

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 233

Общество Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса. 211

Культура Юный новгородец в день рождения выйдет на поединок в шоу «Голос. Дети» Напомним, что 14 февраля, во время слепых прослушиваний Иван исполнил песню «Слишком влюблен» группы «Нервы» и в последний момент к нему развернулось кресло Басты, который и стал его наставником.

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 2,4K