Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России доказали эффективность препарата против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.
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ФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

РБК12:54

В ФМБА назвали препарат против коронавируса с доказанной эффективностью

Известия11:33

Скворцова: доказана эффективность «Мефлохина» против коронавируса

Московский Комсомолец11:45

Российские ученые доказали эффективность препарата против коронавируса

РИА Новости11:43

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

Lenta.ru11:35

ФМБА планирует исследовать эффективность «Мефлохина» от COVID-19 на животных

ТАСС11:56

Скворцова: ФМБА планирует исследовать эффективность «Мефлохина» от COVID-19 на животных

Будущее России. Национальные проекты10:06
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Общество

Девятиклассникам могут оставить ГИА только по обязательным предметам

Планируется, что в 2020 году ученики девятых классов напишут ГИА только по русскому языку и математике.
Городские новости. Красноярск вчера в 23:07
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Общество

Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.
КП - Нижний Новгород 13:11
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 12:54
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская сделала пластическую операцию

Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.
Kleo.ru 03:13
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Происшествия

В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар

В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
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Общество

В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей

В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22
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Общество

Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса

В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
РБК 18:14
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Футбол

Экс-наставник «Ливерпуля» заразился коронавирусом

Экс-наставник английского "Ливерпуля" Кенни Далглиш заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:36
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Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 18:13
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Политика

Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США

Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.
РБК 19:20
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
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Энергетика

Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%

Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр.
РБК 19:31
Авто

Новые резервные названия для автомобилей запатентовал АвтоВАЗ

Компания АвтоВАЗ запатентовала порядка 20 резервных наименований для своих автомобилей. Эта информация размещена на сайте Роспатента.
iReactor вчера в 06:03
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Здоровье

В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших

В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line 12:00
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Происшествия

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru 15:53
Технологии

В Windows 10 обнаружили скрытый раздел

Один пользователь ОС Windows 10 нашел раздел с описанием новых опций, спрятанный от пользователей.
ToDay News Ufa 15:02
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Общество

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

Lenta.ru 11:10
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Наука

Ученые доказали эффективность онлайн-обучения

Эксперимент, проведенный специалистами НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Калифорнийского университета Беркли, доказал, что онлайн-обучение не менее эффективно, чем традиционные занятия.
Medical Note 05:40
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Экономика

Потребительские цены в США в марте упали максимально за пять лет

Потребительские цены в США в марте упали максимально более чем за пять лет в марте, и, вероятно, в дальнейшем этот показатель будет снижаться, поскольку вспышка коронавируса подавляет спрос на некоторые товары и услуги, компенсируя рост цен, связанный с дефицитом, вызванным перебоями в цепочке поставок, передает Reuters.
Вести.Ru 12:02
Энергетика

Bloomberg: переговоры ОПЕК+ и Мексики продолжатся 11 апреля

Участники сделки ОПЕК+ продолжат переговоры с Мексикой, которая отказалась от сокращения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 19:39
Происшествия

На МКАД два человека погибли в ДТП

При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости 19:11
Общество

Кафе, парикмахерские и гостиницы начнут работать с 13 апреля

С понедельника вновь вернутся к работе предприятия с обрабатывающим производством, фотостудии, мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, нотариусы и адвокаты, компании, оказывающие бухгалтерские услуги, ломбарды.
ГТРК Амур 10:03
Общество

В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся

От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:35
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Экономика

ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны

Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.
Известия вчера в 19:25
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Шоу-бизнес

Муцениеце дали совет после ее слов об избиении Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двух детей. Супруги объявили о разводе в феврале после девяти лет брака.
РИА Новости 19:51
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Гаджеты

Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах

В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens 11:22
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Общество

Роспотребнадзор: иммунитет к коронавирусу есть только у 3% россиян

В России за последние сутки выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заразившихся достигло 11 917.
Коммерсантъ 11:24
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Экономика

СМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России

По версии СМИ, средства на реализацию плана властей планируется взять не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который в связи с ситуацией с ценами на нефть выглядит более рационально.
Известия 19:23
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Общество

В Москве приостановили работы по благоустройству

Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.
Коммерсантъ 17:58
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Наука

Ученые опробовали новые подходы для получения холодных молекул

После проведения комплексного теоретического анализа структуры электронов нескольких молекул ученые смогли открыть дополнительные подходы к их охлаждению.
Discover24 06:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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