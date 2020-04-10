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Общество Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома. 100

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