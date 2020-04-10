Доказано, что “Мефлохин” полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л. Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

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