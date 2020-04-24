Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан микрофинансовым организациям (МФО) составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года.

с чего всё началось

Количество просроченных долгов россиян перед микрофинансовыми организациями увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом. На конец марта 2020 года количество просроченных более на чем 90 дней займов, выданных гражданам России в МФО, составило 4,4 миллиона.

Долги россиян перед МФО за год увеличились на 47%

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