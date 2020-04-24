Экономика

VSE42.RUVSE42.RUДолги россиян перед МФО за год увеличились на 47%

Количество просроченных долгов россиян перед микрофинансовыми организациями увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом. На конец марта 2020 года количество просроченных более на чем 90 дней займов, выданных гражданам России в МФО, составило 4,4 миллиона.
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Долги россиян МФО выросли на 47% за год

Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан микрофинансовым организациям (МФО) составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года.
ТАССвчера в 21:03

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Долги граждан по микрокредитам выросли на 47% за год

Газета.Ru01:18

Долги россиян перед МФО за год увеличились на 47%

VSE42.RUвчера в 22:36

В России долги по микрозаймам увеличились на 47%

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Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое

Lenta.ru00:05

Число россиян, задолжавших МФО, выросло почти вдвое

Накануне.Ru01:12

Долги россиян МФО выросли на 47% за год

ТАССвчера в 21:03
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

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РИА Новости 22 апреля в 13:48
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Общество

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На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

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РИА Новости вчера в 23:28
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Авто

240 машин финансового мошенника продадут на аукционе

Все средства, которые будут выручены с реализации коллекции мошенника, уйдут на оплату долговых обязательств.
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Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

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Армия и оружие

Украинские боевики с утра обстреляли поселок в ДНР: горел жилой дом

«Сегодня утром боевики из 59-й омпбр под командованием Шаповалова обстреляли из 120-мм минометов н.п. Зайцево (юж.) выпустив по мирным кварталам восемь мин», — говорится в сообщении.
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Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

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Происшествия

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Общество

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РБК 01:22
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Общество

В Чехии отменили запрет на свободное передвижение граждан

В правительстве Чехии приняли решение об отмене запрета на свободное передвижение граждан, который был введен более месяца назад в связи с пандемией коронавируса.
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Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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Экономика

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Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Доступ к мультиплееру опять будет предоставлен через королевскую битву Call of Duty: Warzone.
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Общество

На Сахалине ввели особый режим тишины

Указ об особом режиме в плане запрета нарушения тишины начал действовать в Сахалинской области, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
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СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости 22 апреля в 04:37
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
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Общество

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МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
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В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса

РИА Новости 00:13
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Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
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Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году.
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