Общество

REGNUMREGNUMВ России долги за ЖКХ могут передать коллекторским агентствам

Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства. Об этом говорится в новой версии законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц, пишет 22 января «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы

В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы.
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