Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

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Займы с просрочкой выплаты на 90 дней считаются проблемными. В целом на 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. (34,3% от всего портфеля), добавили в БКИ. Ранее «Эквифакс» сообщал о росте доли отказов по кредитам в апреле.
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В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

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