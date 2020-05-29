Экономика
КоммерсантъВ России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%
Займы с просрочкой выплаты на 90 дней считаются проблемными. В целом на 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. (34,3% от всего портфеля), добавили в БКИ. Ранее «Эквифакс» сообщал о росте доли отказов по кредитам в апреле.
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Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском вчера в 08:18
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости 27 мая в 11:46
Общество
В Омской области зафиксировано 42 новых случая коронавируса
По данным минздрава Омской области на сегодня, 27 мая, коронавирус подтвердился у 42 жителей региона: 32 случая зафиксировано в Омске, четыре — в Марьяновском районе, по два — в Омском и Калачинском районах, по одному — в Черлакском и Полтавском.
Омскрегион 26 мая в 23:06
Общество
Где в Кузбассе за сутки обнаружили людей с коронавирусом
На 28 мая коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Всего же вирус выявили у 482 кузбассовцев.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия вчера в 20:59
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Общество
Собянин рассказал о правилах прогулки в Москве
Мослента 27 мая в 13:56
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Армия и оружие
В Индии: Китай создаёт широкий фронт для возможного вторжения
Индия обвиняет Китай в том, что в районе Ладакха находятся до 1,5 тысяч военнослужащих НОАК.
Военное обозрение вчера в 23:56
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Общество
Галкин спародировал совещание Путина и Собянина
Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова
Иск подан в связи с тем, что Евгений Покушалов не представил доказательств законности происхождения квартир в Нью-Йорке стоимостью свыше 123 миллионов рублей, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции облпрокуратуры Павел Илык.
Sibnet Новости вчера в 05:51
Космос
Ученый рассказал, для чего нужны новые пробы грунта Луны
Российским ученым необходимо 8-10 проб грунта из разных районов Луны, чтобы точно установить историю происхождения естественного спутника Земли, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
РИА Новости вчера в 22:16
Здоровье
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
Каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
Российская газета 00:03
Авто
Бренд Datsun уходит с российского авторынка
Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan в четверг официально объявило об уходе бренда Datsun с российского авторынка.
Интерфакс вчера в 06:41
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
Общество
Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Кино
Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону
Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ вчера в 14:42
Кино
Продюсеры пришли за «Дедом Морозом»
Enjoy Movies основали Сарик и Гевонд Андреасяны и продюсер Георгий Малков.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Общество
Число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
В 2019 году количество обращений к детскому омбудсмену выросло на 27,2%, говорится в докладе уполномоченному при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Коммерсантъ вчера в 23:52
Общество
Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти
"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия вчера в 11:58
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 27 мая в 08:53
Наука
Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий
Evo-rus.com 27 мая в 12:33
Здоровье
Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Угдан под Читой
К 29 мая в Забайкальском крае зафиксировано уже 1052 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 18 — летальные.
Чита.Ру вчера в 23:11
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 27 мая в 04:42
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости вчера в 02:40
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Журналисты портала «Феникс» заявили, что США использует Польшу в качестве самого важного инструмента против России.
Актуальные Новости вчера в 16:04
Происшествия
В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки
RT на русском вчера в 20:36