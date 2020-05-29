На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).

с чего всё началось

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.

Здоровье Больше стало тяжелых форм CoViD-19 в Мурманской области Если раньше в 90% случаев коронавируса в Мурманской области было бессимптомным, то сейчас в пределах 70% и ниже.

Экономика Российские банки ускорили вывоз золота из страны В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. 160

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,7K

Общество Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке Стоимость жилья превышает миллион долларов Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке, сообщает "Знак" со ссылкой на заместителя гендиректора Transparency International Илью Шуманова. 22

Происшествия В Подмосковье начали проверку сообщений об осквернении Вечного огня Красногорск, 29 мая 2020, 16:47 — REGNUM В Подмосковье начали проверку размещенной в соцсетях информации об осквернении вандалами Вечного огня в Одинцове. 25

Общество В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок. 17

Футбол Аршавин объяснил, кому адресовал фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы» Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин вспомнил неприятный инцидент с фразой: «Ваши ожидания – ваши проблемы», который случился после вылета команды из Евро-2012.

Общество В США испытали самый большой в мире электрический самолет Девятиместный электрифицированный самолет Cessna 208B Grand Caravan, который считается самым большим в мире пассажирским самолетом с электромотором, совершил первый полет в США.

Общество В Волгоградской области продлен режим самоизоляции Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно. 161

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. 1,2K

Политика Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара». 418

Политика Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ США прекращают отношения с Всемирной организацией здравоохранения, заявил Дональд Трамп.

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 52

Энергетика В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом» Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров. 1,2K