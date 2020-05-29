Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Доля просроченных микрозаймов составила 40,7% от их общего числа. Это максимальный показатель с 2016 года.
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с чего всё началось

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+).
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
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АМИТЕЛ вчера в 03:37
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Происшествия

В Подмосковье начали проверку сообщений об осквернении Вечного огня

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Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

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Политика

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России.
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