Год назад в августе чаще всего в МФО обращались россияне в возрасте 30-39 лет (29,6%). Доля заемщиков 30-39 лет в годовом выражении также выросла – на 0,8 процентного пункта, до 30,4%. А во всех возрастных группах людей старше 40 лет, напротив, снизилась.