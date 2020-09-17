В России доля заемщиков до 30 лет в МФО в августе выросла до 31%
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Год назад в августе чаще всего в МФО обращались россияне в возрасте 30-39 лет (29,6%). Доля заемщиков 30-39 лет в годовом выражении также выросла – на 0,8 процентного пункта, до 30,4%. А во всех возрастных группах людей старше 40 лет, напротив, снизилась.В источнике
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