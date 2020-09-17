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МИР 24
МИР 24

В России доля заемщиков до 30 лет в МФО в августе выросла до 31%

Год назад в августе чаще всего в МФО обращались россияне в возрасте 30-39 лет (29,6%). Доля заемщиков 30-39 лет в годовом выражении также выросла – на 0,8 процентного пункта, до 30,4%. А во всех возрастных группах людей старше 40 лет, напротив, снизилась.В источнике
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Комсомольская правда

Насмотрелись соцсетей и хотят красивой жизни: зачем молодежь с головой лезет в микрокредиты

Комсомольская правда06:18
ФедералПресс

В микрофинансовые организации стало обращаться больше молодежи

ФедералПресс01:35
Lenta.ru

Молодые люди в России бросились брать микрозаймы

Lenta.ru05:49
Телеканал 360°

Российская молодежь стала основным клиентом МФО

Телеканал 360°02:52
Авторадио

Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодым клиентам

Авторадио01:37
Ведомости

Микрофинансовые организации стали чаще выдавать займы молодежи

Ведомости06:14
РБК

Основными получателями микрозаймов стали двадцатилетние

РБК01:00

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
2,4K

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, повышающие до 15 процентов налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период.
Российская газета09:22
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,8K

Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования

Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости06:53
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Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов за 2 года – межгосударственный кредит на 1 миллиард долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 миллионов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, создан Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Вести.Ru02:44
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон испекли булочки для жителей Лондона

Принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон посетили одну из самых знаменитых лондонских булочных под названием Brick Lane, которая обеспечивает местных жителей бесплатной едой — бубликами.
Pravda.Ruвчера в 14:12
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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МИД предостерег США от навязывания услуг посредничества в Белоруссии

В конце августа министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом предостерег американское и европейские правительства от вмешательства во внутренние дела республики.
РБК06:42