Общество

Российская газетаРоссийская газетаДля должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ. На сегодняшний день речь о сумме не менее 12 130 рублей.
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Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Российская газета04:28

Должникам решили оставлять сумму не ниже МРОТ

Говорит Москва05:48

Кредиторов хотят обязать оставлять должникам прожиточный минимум

News.ru04:51

Должникам сохранят прожиточный минимум при списании с них долгов

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Госдума рассмотрит законопроект о прожиточном минимуме для должников

Известия06:33

В России прожиточный минимум оставят не всем должникам

REGNUM05:15

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о сохранности прожиточного минимума для должников

ТАСС04:00
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Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации

Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
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Максим Галкин показал трогательное видео с Пугачевой и детьми

Дети устроили настоящий концерт. Максим Галкин вместе с семьёй находится на самоизоляции и регулярно рассказывает об их загородной жизни.
Городовой 07:00
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Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу

Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии.
Российская газета 06:57
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Общество

Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек

НТА-Приволжье – Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек.
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Фигурное катание

Роднина жёстко ответила на слова Тарасовой в её адрес

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на слова известного тренера Татьяны Тарасовой, которая рассказала, как Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой степени.
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В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

РБК 07:36
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Происшествия

В Адыгее после посещения похорон у 12 человек выявлен СOVID-19

Российская газета 04:16
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

В Чечне совершили жертвоприношение в честь отца Кадырова

URA.Ru 06:40
Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
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Общество

Озвучены размеры штрафов за нарушение ярославцами масочного режима

Обязательный масочный режим на территории Ярославской области вводится с 16 мая. Уже озвучены размеры штрафов для нарушителей.
ЯрNews 06:16
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Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Вести.Ru вчера в 15:17
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
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Наука

Вакцину от коронавируса испытали на макаках

Американские и британские ученые проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.
Взгляд.ру 05:34
Автоспорт

Риккардо подписал контракт с формулической командой McLaren

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Происшествия

На Чукотке двух пропавших детей нашли мертвыми

Российская газета 02:06
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Культура

HBO Max экранизирует рассказ Стивена Кинга и Джо Хилла

Стриминговый сервис HBO Max приступил к работе над экранизацией рассказа Стивена Кинга и его сына Джо Хилла «Полный газ».
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Общество

Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

Коммерсантъ 06:47
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
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Единоборства

Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова

Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
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Политика

Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом

Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
Авто

В США восстановят самый длинный лимузин на планете

Автомобиль числится в книге рекордов Гиннеса как самый длинный лимузин на планете. Длина машины составляет 100 футов или 30,5 метра.
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Общество

В США пилот оставил в небе призыв на русском языке

РИА Новости 06:32
Политика

Госдума приняла закон о дистанционном голосовании

Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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Футбол

Семин может остаться в «Локомотиве»

Отмечается, есть вероятность, что Семин примет предложение «Локомотива» и останется в команде на почетной должности.
Vprognoze.ru 06:33
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