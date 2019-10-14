Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России допускают расширение льготной ипотеки

Премьер-министр Дмитрий Медведев допускает расширение льготного ипотечного кредитования. Речь идет о тех семьях, где родители воспитывают от двух и более детей.
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