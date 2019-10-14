Общество
Деловое.ТВВ России допускают расширение льготной ипотеки
Премьер-министр Дмитрий Медведев допускает расширение льготного ипотечного кредитования. Речь идет о тех семьях, где родители воспитывают от двух и более детей.
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В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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Общество
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
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Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru 13:53
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Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Политика
На выборах мэра в столице Венгрии победил представитель оппозиции
Оппозиция обвиняла государственные СМИ в организации информационной кампании против её кандидатов, в офисах одного из столичных политиков проходили обыски, также произошло несколько секс-скандалов и историй, связанных с наркотиками.
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Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 11:20
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Ruposters.ru 11:26
Политика
В Киеве начался марш против «формулы Штайнмайера» по Донбассу
В День защитника Украины в центре Киева проходит массовая акция протеста против «формулы Штайнмайера» по Донбассу под названием «Нет капитуляции».
Телеканал RTVI 11:49
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Двойной багажник появился у Lada Largus
В Сети появились снимки Lada Largus, на них изображен универсал с навесным багажником Shuttle box, данная опция была не доступна для модели.
ГЛАС.RU 09:00
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Политика
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Шоу-бизнес
Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность
Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.
Газета.Ru 13:52
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета».
Коммерсантъ 13:44
Общество
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.
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Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»
Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.
Газета.Ru 12:59
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.
Российская газета 13:52
Политика
Симоньян: Трамп цитирует слова ведущего радио Sputnik
Главред издания RT Маргарита Симоньян рассказала о цитировании президентом Дональдом Трампом слов Джона Кириаку.
Территория новостей 13:25
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
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Призывы к отказу от поездок в Россию появились в социальных сетях после оглашения приговора гражданке Израиля Нааме Иссахар, осужденной на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Ридус 13:22
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Найдены общие недочёты российских и американских подлодок
Российский Военно-морской флот тоже не спешит заменять выпавшие плитки стелс-покрытия на своих субмаринах.
Ferra 08:22
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Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
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Общество
Диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Smolnarod.ru вчера в 14:21
Экономика
Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
ТАСС 08:44
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41