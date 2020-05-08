Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным. Об этом заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как уточнил Безносенко, за последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых.
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с чего всё началось

Инфекционисты рассказали о возможном сценарии пика коронавируса в России

В России может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса, заявил РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Инфекционисты дали прогноз по поводу пика COVID-19

Вести.Ru03:44

Инфекционисты дали прогноз относительно пика коронавируса в России

RT на русском03:06

Инфекционисты рассказали о возможном сценарии пика коронавируса в России

РБКвчера в 23:00

Инфекционисты назвали возможные сценарии пика коронавируса в России

Известия02:28

Вирусологи представили возможные сценарии пика COVID-19 в России

Газета.Ru02:10

Инфекционисты назвали сценарий пика коронавируса в России

URA.Ru01:13

Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России

РИА Новости02:36
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Политика

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
4
Общество

В Минздраве дали прогноз активного распространения коронавируса

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что коронавирус может продолжить активное распространение в России до июня.
Спорт-Экспресс вчера в 15:57
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Здоровье

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
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Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Политика

Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
15
Технологии

Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

МИР 24 вчера в 09:46
6
Общество

Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости вчера в 05:55
243
Общество

В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом

REGNUM 03:41
28
Происшествия

В Брянской области еще три женщины умерли от коронавируса

В Брянской области за минувшие сутки от коронавируса умерли три женщины 1930, 1963 и 1947 года рождения.
БрянскToday 03:35
1
Авто

Кроссовер Zotye TS5 скоро выйдет на рынок

Компания Zotye стала известной благодаря широкому использованию «пиратского» автодизайна: в ее гамме были клоны автомобилей Volkswagen Touareg, а также Porsche Macan.
32CARS.ru 06 мая в 12:17
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
306
Общество

Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 594 человека.
Южная служба новостей 04:19
18
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
1,1K
Политика

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Коммерсантъ 04:27
309
Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Известия 03:20
1,7K
Спорт

Опубликовано первое видео геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft опубликовала первый геймплейный тизер-трейлер игры Assassin's Creed Valhalla.
Чемпионат 04:32
12
Финансы

Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14%

Чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14% в годовом выражении до 39,8 млрд руб. На прибыль повлияли троекратный (до 45 млрд руб.) рост расходов на резервы и обесценение (до 38 млрд руб.) ряда непрофильных активов.
Вести.Ru 03:37
4
Авто

Представлен обновлённый Nissan Kicks

Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом.
Тарантас Ньюс 03:59
1
Технологии

Назван ранний симптом коронавируса, определяющий тяжесть болезни

Происходило это, в среднем, на 3-4 день заражения коронавирусом. При этом от степени аносмии зависела и тяжесть других симптомов инфекции.
Medical Note 04:03
3
Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Lenta.ru вчера в 14:02
4
Шоу-бизнес

«В моем возрасте не отказывают»: Лолита удивила откровениями о сексе

В моем возрасте уже не отказывают.
7Дней.ру 03:00
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском вчера в 03:55
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая

Со вторника, 12 мая, в Москве начнут смягчать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, сообщил мэр Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:25
5,9K
Экономика

Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

Коммерсантъ вчера в 22:59
1
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Авто

ГАЗ снял с производства старые ГАЗоны

На официальной портале Горьковского автозавода исчезли среднетоннажные грузовики «ГАЗон», которые имели угловатые кабины классического образца от ГАЗ-3307.
Тарантас Ньюс 06 мая в 03:19
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Шоу-бизнес

Танец «пухляша» из клипа Little Big исполнил Дмитрий Нагиев

В Instagram Нагиева появился ролик, в котором он попытался повторить движения «пухляша» из клипа группы Little Big к песне Uno, которую готовили для Евровидения.
Хорошие новости 04:46
14
Политика

Путин рассказал о своей первой работе

Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
28
Музыка

Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»

Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru вчера в 08:28
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