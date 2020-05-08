Коронавирус
Lenta.ruВ России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным. Об этом заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как уточнил Безносенко, за последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых.
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В России может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса, заявил РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.РБКвчера в 23:00
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Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Общество
В Минздраве дали прогноз активного распространения коронавируса
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что коронавирус может продолжить активное распространение в России до июня.
Спорт-Экспресс вчера в 15:57
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Политика
Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
Технологии
Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
МИР 24 вчера в 09:46
Общество
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости вчера в 05:55
Происшествия
В Брянской области еще три женщины умерли от коронавируса
В Брянской области за минувшие сутки от коронавируса умерли три женщины 1930, 1963 и 1947 года рождения.
БрянскToday 03:35
Авто
Кроссовер Zotye TS5 скоро выйдет на рынок
Компания Zotye стала известной благодаря широкому использованию «пиратского» автодизайна: в ее гамме были клоны автомобилей Volkswagen Touareg, а также Porsche Macan.
32CARS.ru 06 мая в 12:17
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 594 человека.
Южная служба новостей 04:19
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Коммерсантъ 04:27
Спорт
Опубликовано первое видео геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft опубликовала первый геймплейный тизер-трейлер игры Assassin's Creed Valhalla.
Чемпионат 04:32
Финансы
Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14%
Чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14% в годовом выражении до 39,8 млрд руб. На прибыль повлияли троекратный (до 45 млрд руб.) рост расходов на резервы и обесценение (до 38 млрд руб.) ряда непрофильных активов.
Вести.Ru 03:37
Авто
Представлен обновлённый Nissan Kicks
Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом.
Тарантас Ньюс 03:59
Технологии
Назван ранний симптом коронавируса, определяющий тяжесть болезни
Происходило это, в среднем, на 3-4 день заражения коронавирусом. При этом от степени аносмии зависела и тяжесть других симптомов инфекции.
Medical Note 04:03
Армия и оружие
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Lenta.ru вчера в 14:02
Шоу-бизнес
«В моем возрасте не отказывают»: Лолита удивила откровениями о сексе
В моем возрасте уже не отказывают.
7Дней.ру 03:00
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском вчера в 03:55
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая
Со вторника, 12 мая, в Москве начнут смягчать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, сообщил мэр Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:25
Экономика
Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Коммерсантъ вчера в 22:59
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Авто
ГАЗ снял с производства старые ГАЗоны
На официальной портале Горьковского автозавода исчезли среднетоннажные грузовики «ГАЗон», которые имели угловатые кабины классического образца от ГАЗ-3307.
Тарантас Ньюс 06 мая в 03:19
Шоу-бизнес
Танец «пухляша» из клипа Little Big исполнил Дмитрий Нагиев
В Instagram Нагиева появился ролик, в котором он попытался повторить движения «пухляша» из клипа группы Little Big к песне Uno, которую готовили для Евровидения.
Хорошие новости 04:46
Политика
Путин рассказал о своей первой работе
Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
Музыка
Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»
Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru вчера в 08:28