В России может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса, заявил РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.

с чего всё началось

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным. Об этом заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как уточнил Безносенко, за последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых.

Политика Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа. 4

Общество В Минздраве дали прогноз активного распространения коронавируса Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что коронавирус может продолжить активное распространение в России до июня. 613

Здоровье Собянин подписал постановление о доплатах медработникам Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом. 41

Политика Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны. 15

Общество Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах. 243

Авто Кроссовер Zotye TS5 скоро выйдет на рынок Компания Zotye стала известной благодаря широкому использованию «пиратского» автодизайна: в ее гамме были клоны автомобилей Volkswagen Touareg, а также Porsche Macan.

Общество SCMP: Китай может продать часть госдолга США Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post. 306

Общество Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 594 человека. 18

Политика Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. 309

Финансы Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14% Чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14% в годовом выражении до 39,8 млрд руб. На прибыль повлияли троекратный (до 45 млрд руб.) рост расходов на резервы и обесценение (до 38 млрд руб.) ряда непрофильных активов. 4

Авто Представлен обновлённый Nissan Kicks Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом. 1

Технологии Назван ранний симптом коронавируса, определяющий тяжесть болезни Происходило это, в среднем, на 3-4 день заражения коронавирусом. При этом от степени аносмии зависела и тяжесть других симптомов инфекции. 3

Авто ГАЗ снял с производства старые ГАЗоны На официальной портале Горьковского автозавода исчезли среднетоннажные грузовики «ГАЗон», которые имели угловатые кабины классического образца от ГАЗ-3307. 24

Шоу-бизнес Танец «пухляша» из клипа Little Big исполнил Дмитрий Нагиев В Instagram Нагиева появился ролик, в котором он попытался повторить движения «пухляша» из клипа группы Little Big к песне Uno, которую готовили для Евровидения. 14

Политика Путин рассказал о своей первой работе Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир". 28

Музыка Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer» Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".