Экономика
ТАССРоссийский зерновой союз ожидает снижения стоимости гречки
Российский зерновой союз (РЗС) считает, что в РФ снизится стоимость гречневой крупы в связи с ее большими запасами. "Давление запасов потребления приведет к снижению цен", - сказал на конференции в ТАСС глава союза Аркадий Злочевский.
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Политика
Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин считает, что проведение голосования по поправкам в Конституцию должно пройти 1 июля.
Газета.Ru 11:26
Футбол
«Галатасарай» и «Фенербахче» интересуются Смоловым
Как стало известно Metaratings.ru, услугами нападающего «Локомотива» Федора Смолова интересуются «Фенербахче» и «Галатасарай».
Metaratings 10:00
Культура
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru 03:41
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.
Известия 11:28
Происшествия
В США белые на коленях попросили прощения у темнокожих
На кадрах видно, как люди разделились на два лагеря: белые активисты склонились перед группой темнокожих людей, один из них попросил прощения за годы унижений, которые пришлось пережить афроамериканцам.
НТВ 10:17
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Mercedes выступила против нового формата гонок
ИА Красная Весна вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери
Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb 30 мая в 14:15
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
Lenta.ru 11:20
Кино
Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок «Аватара»
Режиссер Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию, чтобы возобновить съемки "Аватара", сообщил в своем инстаграме продюсер ленты Джон Ландау.
РИА Новости 10:00
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
В Киеве хотят пересмотреть Будапештский меморандум
Украинский вице-премьер Алексей Резников потребовал пересмотреть Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году в связи с отказом Киева от ядерного оружия, доставшегося от СССР.
Новостной фронт 05:17
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
Кино
В фильм «Джон Уик 4» войдут необычные экшн-сцены
Piter.tv 08:19
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал, как подросли его дети
Артист признался, что его полуторагодовалая дочь, несмотря на маленький возраст, уже показывает характер и даже пытается воспитывать старшего брата, подстраивая его под свои интересы.
Bimru.ru 08:40
Игры
Игровой стриминговый сервис продлил бесплатный период до 31 августа
Сервис облачного гейминга GFN.RU объявил о продлении бесплатного доступа на все лето, теперь пользователи смогут бесплатно играть в популярные игры до 31 августа.
Матч ТВ 08:03
Политика
В МИД России выразили демарш послу Чехии
Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога.
RT на русском 09:11
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала фото сразу после родов
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
ФАН вчера в 20:40
Фигурное катание
Трусова будет тренироваться с Плющенко, хотя её переход не оформили
Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков рассказал, что переход российской фигуристки Александры Трусовой в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко до сих пор не оформили.
Чемпионат 07:30
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Общество
Глава Россельхознадзора Данкверт подал в полицию заявление о клевете
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление о клевете в связи с ранее появившейся информацией о вымогательстве.
Московский Комсомолец 08:48