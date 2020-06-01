В Российском зерновом союзе (РЗС) допустили, что в России может снизиться цена на гречку. Это может произойти за счет больших запасов и поступления нового урожая, передает РИА Новости.

В России допустили снижение цен на гречку

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 310

Политика Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с участниками рабочей группы по поправкам в Основной закон. 1,3K

Кино Джеймс Кэмерон продолжает съемки «Аватара» в Новой Зеландии Продюсер фильма "Аватар-2" заявил на своей Instagram-странице, что они вместе с режиссером прибыли в Новую Зеландию.

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 418

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 162

Происшествия В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали. 44

Экономика В России захотели полностью запретить биткоин Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. 20

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 2K

Здоровье Инфекционный госпиталь Минобороны в Волгограде стал военной тайной О строительстве в 16 регионах России инфекционных госпиталей в рамках борьбы с коронавирусом впервые стало известно в конце марта. 4

Происшествия «Медиазона»: МВД призвало московских сотрудников признаться в продаже информации «Омбудсмену полиции» Руководство главного управления МВД по Москве призвало сотрудников рассказать о продаже информации администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщает «Медиазона» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

Шоу-бизнес Асмус рассказала о жизни с Харламовым Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом. 17

Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 240

Космос Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. 23