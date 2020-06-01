Экономика
Lenta.ruВ России допустили снижение цен на гречку
В Российском зерновом союзе (РЗС) допустили, что в России может снизиться цена на гречку. Это может произойти за счет больших запасов и поступления нового урожая, передает РИА Новости.
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Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Происшествия
Стала известна судьба выпавшей из окна подполковника МВД
Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД.
Lenta.ru 10:25
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Политика
Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с участниками рабочей группы по поправкам в Основной закон.
Ведомости 10:21
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Гаджеты
В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung
Пользователь Twitter под ником Ice Universe выложил картинку, которая «убивает» смартфоны Samsung после того, как ее поставить на заставку.
МедиаПоток 10:15
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Общество
Попова заявила, что острый этап подъема пандемии в РФ пройден
Россия уже прошла острый этап подъема пандемии коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 10:02
Технологии
«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom
Компания «МегаФон» запустила тариф, разработанный совместно с блогером Валентином Петуховым, автором YouTube-канала Wylsacom.
Adindex.ru 06:53
Кино
Джеймс Кэмерон продолжает съемки «Аватара» в Новой Зеландии
Продюсер фильма "Аватар-2" заявил на своей Instagram-странице, что они вместе с режиссером прибыли в Новую Зеландию.
iReactor 04:13
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Экономика
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
Общество
Кузнецова предложила Путину провести реформу органов опеки
Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила президенту Владимиру Путину о необходимости реформы органов опеки.
РБК 08:46
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Авто
5 мифов о надежности мотора Hyundai Solaris
АвтоВзгляд 30 мая в 05:48
Здоровье
Инфекционный госпиталь Минобороны в Волгограде стал военной тайной
О строительстве в 16 регионах России инфекционных госпиталей в рамках борьбы с коронавирусом впервые стало известно в конце марта.
Высота 102 06:21
Происшествия
«Медиазона»: МВД призвало московских сотрудников признаться в продаже информации «Омбудсмену полиции»
Руководство главного управления МВД по Москве призвало сотрудников рассказать о продаже информации администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщает «Медиазона» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.
Полит.ру 10:06
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец 06:20
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Новые автомобили 02:39
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
Общество
В Вологодской области со 2 июня снимут некоторые ограничения
Правительство Вологодской области приступит к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией, со 2 июня.
ТАСС 10:16