Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России допустили снижение цен на гречку

В Российском зерновом союзе (РЗС) допустили, что в России может снизиться цена на гречку. Это может произойти за счет больших запасов и поступления нового урожая, передает РИА Новости.
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