Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "РГ", что новый блок поправок в Гражданский кодекс закрепляет понятие единого объекта недвижимости.

с чего всё началось

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.

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Политика Путин: пик коронавируса еще не пройден "Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России. 1K

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Общество Рогозин: российские многоразовые ракеты будут эффективнее ракет SpaceX Москва, 19 апреля 2020, 20:43 — REGNUM Ракетно-космическая отрасль России будет разрабатывать многоразовые ракеты-носители, но на основе технологий, которые обеспечат большую эффективность, чем у ракет Илона Маска, заявил 19 апреля руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 26

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Политика Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане. 30

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