Общество

ТАССТАССВ России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
Читать в источнике
Комментировать81
с чего всё началось

Дом и земля под ним будут составлять один объект, а не два разных

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "РГ", что новый блок поправок в Гражданский кодекс закрепляет понятие единого объекта недвижимости.
Российская газета08:00

Подробнее о событии

В России начнут сносить здания, которые недопустимо воздействуют на соседний участок

Комсомольская правда14:41

Кофе с молотком

Российская газета11:28

Владельцам участков придётся мириться с дымом соседей

News.ru12:18

В Госдуме разработали поправки о соседях по даче

REGNUM09:56

В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

ТАСС14:15

В Гражданском кодексе появятся права соседей

Авторадио08:18

В Госдуме планируют обязать собственников участков терпеть своих соседей

Клопс06:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:59, Ашберн
Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Газета.Ru вчера в 18:49
689
Финансы

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
РБК 17:00
1
Общество

Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России

Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Афанасий-бизнес вчера в 13:36
277
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,4K
Музыка

Little Big выступит на концерте вместо Евровидения

Рейв-группа Little Big выступит на концерте Europe Shine A Light, который проведут вместо Евровидения-2020.
Вечерняя Москва 16 апреля в 09:12
182
Происшествия

В Канаде более десяти человек погибли в результате стрельбы

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщили в местной полиции.
РИА Новости 17:54
1
Политика

В США назвали «технологическим чудом» российский двигатель РД-180

Вашингтон, 19 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Генеральный директор компании United Launch Alliance Тори Бруно сообщил, что российские ракетные двигатели РД-180 идеально подходят для американских ракет-носителей семейства Atlas, 19 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:28
560
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
738
Политика

Путин: пик коронавируса еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 17 апреля в 09:28
1K
Здоровье

Врач развеял популярные мифы об алкоголе

Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
РИА Новости 06:38
2
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии

В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 15:26
1,5K
Общество

Рогозин: российские многоразовые ракеты будут эффективнее ракет SpaceX

Москва, 19 апреля 2020, 20:43 — REGNUM Ракетно-космическая отрасль России будет разрабатывать многоразовые ракеты-носители, но на основе технологий, которые обеспечат большую эффективность, чем у ракет Илона Маска, заявил 19 апреля руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
REGNUM 13:43
26
Здоровье

Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек

В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль 07:05
40
Энергетика

Названо решение проблем с электроснабжением изолированных территорий

Модернизацию дизельных электростанций и переход на возобновляемые источники энергии назвал решением проблемы электроснабжения изолированных территорий Аналитический Центр (АЦ) при правительстве России в своем докладе, сообщает 19 апреля «Российская газета».
ИА Красная Весна 17:18
Политика

Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
30
Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
36
Политика

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране находится под полным контролем.
Политика Сегодня 03:00
472
Экономика

«Мангазея» закрыла предвирусную сделку

Сделка с «Мангазеей» вызывает вопросы на рынке: на участке предполагается построить коммерческую недвижимость, которая после пандемии еще некоторое время будет неликвидной.
Коммерсантъ 17:40
Культура

Новыми участниками шоу «Маска» станут герои советских мультфильмов

Зайка и Львенок неожиданно станут новыми героями шоу «Маска» на телеканале НТВ.
Слово и Дело 17 апреля в 05:06
7
Экономика

Росбанк добивается банкротства крупного петербургского предпринимателя

Речь идет об ООО «Евростиль», ООО «Фудлайн» (по данным СПАРК, обе компании — дочерние структуры ВТФ «Фудлайн») и ООО «Лиговское», где Максим Иванов является членом совета директоров.
РБК Санкт-Петербург вчера в 02:47
Транспорт

В Мосгордуме уточнили правила оформления пропусков на автомобили

Говорит Москва вчера в 10:20
5
Экономика

В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей

Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости 07:24
1,9K
Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

RT на русском 17:42
Экономика

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
5
Здоровье

В Поморье усилили меры против распространения коронавируса

Меры, направленные против распространения коронавируса, усилили в Поморье.
ФАН 07:46
Здоровье

Врач Андреев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

О новых возможных симптомах опасного заболевания рассказал врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
ФАН вчера в 06:54
282
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
334
Общество

Меган Маркл и принц Гарри привыкают в США к жизни рядовых американцев

Звездная пара – Меган и Гарри — после приобретения дома в Лос-Анджелесе без труда вписывается в повседневную жизнь обычных американцев в эпоху пандемии коронавируса.
Millionaire.ru 05:03
19
Футбол

Каррера сравнил чемпионаты России и Греции

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий АЕК, сравнил уровни национальных чемпионатов Греции и России.
Матч ТВ 16:39
1
Авто

Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крашенинников Павел Владимирович
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное