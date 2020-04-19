Общество
ТАССВ России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
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с чего всё началось
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "РГ", что новый блок поправок в Гражданский кодекс закрепляет понятие единого объекта недвижимости.Российская газета08:00
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В России начнут сносить здания, которые недопустимо воздействуют на соседний участок
Комсомольская правда14:41
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:59, Ашберн
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Газета.Ru вчера в 18:49
Финансы
Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии
Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
РБК 17:00
Общество
Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России
Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Афанасий-бизнес вчера в 13:36
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Музыка
Little Big выступит на концерте вместо Евровидения
Рейв-группа Little Big выступит на концерте Europe Shine A Light, который проведут вместо Евровидения-2020.
Вечерняя Москва 16 апреля в 09:12
Происшествия
В Канаде более десяти человек погибли в результате стрельбы
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщили в местной полиции.
РИА Новости 17:54
Политика
В США назвали «технологическим чудом» российский двигатель РД-180
Вашингтон, 19 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Генеральный директор компании United Launch Alliance Тори Бруно сообщил, что российские ракетные двигатели РД-180 идеально подходят для американских ракет-носителей семейства Atlas, 19 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:28
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Политика
Путин: пик коронавируса еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 17 апреля в 09:28
Здоровье
Врач развеял популярные мифы об алкоголе
Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
РИА Новости 06:38
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии
В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 15:26
Общество
Рогозин: российские многоразовые ракеты будут эффективнее ракет SpaceX
Москва, 19 апреля 2020, 20:43 — REGNUM Ракетно-космическая отрасль России будет разрабатывать многоразовые ракеты-носители, но на основе технологий, которые обеспечат большую эффективность, чем у ракет Илона Маска, заявил 19 апреля руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
REGNUM 13:43
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль 07:05
Энергетика
Названо решение проблем с электроснабжением изолированных территорий
Модернизацию дизельных электростанций и переход на возобновляемые источники энергии назвал решением проблемы электроснабжения изолированных территорий Аналитический Центр (АЦ) при правительстве России в своем докладе, сообщает 19 апреля «Российская газета».
ИА Красная Весна 17:18
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Политика
Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране находится под полным контролем.
Политика Сегодня 03:00
Экономика
«Мангазея» закрыла предвирусную сделку
Сделка с «Мангазеей» вызывает вопросы на рынке: на участке предполагается построить коммерческую недвижимость, которая после пандемии еще некоторое время будет неликвидной.
Коммерсантъ 17:40
Культура
Новыми участниками шоу «Маска» станут герои советских мультфильмов
Зайка и Львенок неожиданно станут новыми героями шоу «Маска» на телеканале НТВ.
Слово и Дело 17 апреля в 05:06
Экономика
Росбанк добивается банкротства крупного петербургского предпринимателя
Речь идет об ООО «Евростиль», ООО «Фудлайн» (по данным СПАРК, обе компании — дочерние структуры ВТФ «Фудлайн») и ООО «Лиговское», где Максим Иванов является членом совета директоров.
РБК Санкт-Петербург вчера в 02:47
Транспорт
В Мосгордуме уточнили правила оформления пропусков на автомобили
Говорит Москва вчера в 10:20
Экономика
В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей
Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости 07:24
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
RT на русском 17:42
Экономика
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Здоровье
В Поморье усилили меры против распространения коронавируса
Меры, направленные против распространения коронавируса, усилили в Поморье.
ФАН 07:46
Здоровье
Врач Андреев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
О новых возможных симптомах опасного заболевания рассказал врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
ФАН вчера в 06:54
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
Меган Маркл и принц Гарри привыкают в США к жизни рядовых американцев
Звездная пара – Меган и Гарри — после приобретения дома в Лос-Анджелесе без труда вписывается в повседневную жизнь обычных американцев в эпоху пандемии коронавируса.
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Футбол
Каррера сравнил чемпионаты России и Греции
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий АЕК, сравнил уровни национальных чемпионатов Греции и России.
Матч ТВ 16:39
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45