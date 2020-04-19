Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "РГ", что новый блок поправок в Гражданский кодекс детально пропишет соседские права.

с чего всё началось

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

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