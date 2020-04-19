Общество
КоммерсантъВ России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
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Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "РГ", что новый блок поправок в Гражданский кодекс детально пропишет соседские права.Российская газета06:01
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В России начнут сносить здания, которые недопустимо воздействуют на соседний участок
Комсомольская правда14:41
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itWeek 17 апреля в 11:31
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Телеканал 360° 16:53
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Штаты ввели в эксплуатацию новую подводную лодку
Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию боевую подводную лодку USS Vermont класса Вирджиния.
Новостной фронт 12:01
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Львенок и Зайка станут новыми участниками шоу «Маска»
NewInform 17 апреля в 05:33
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За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
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Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области
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Амурская правда вчера в 03:49
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Коммерсантъ вчера в 05:07
Транспорт
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Комсомольская правда 17 апреля в 14:00
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Пенсионные накопления граждан в НПФ «похудели» на 23 миллиарда рублей
Общие потери пенсионной системы могут составить в этом году 1,6 триллиона руб. (почти 30% прошлогодних страховых отчислений).
Вести.Ru 17 апреля в 07:35
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Новым председателем правительства Камчатки стал Александр Кузнецов
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Кам 24 18:54
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Lenta.ru 03:30
Экономика
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В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
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Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
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В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru вчера в 03:54
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Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери
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Сенаторы США предложили выделить штатам $500 млрд на борьбу с COVID-19
Сенатор-республиканец Билл Кэссиди и сенатор-демократ Боб Менендес предлагают правительству США использовать фонд в размере 500 млрд долларов в ответ на эпидемию коронавируса COVID-19 в рамках нового пакета мер стимулирования, который будет принят Конгрессом в ближайшие недели или месяцы.
Интерфакс 19:19
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Из больницы в Ростовской области сбежал пациент с коронавирусом
В Ростовской области пациент с предварительно положительным анализом на коронавирус сбежал из больницы.
Газета.Ru 10:32