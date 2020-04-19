Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Читать в источнике
Комментировать203
с чего всё началось

Поправки в Гражданский кодекс пропишут обязанности соседей

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "РГ", что новый блок поправок в Гражданский кодекс детально пропишет соседские права.
Российская газета06:01

Подробнее о событии

Владельцам участков придётся мириться с дымом соседей

News.ru12:18

В Госдуме подготовили поправки для урегулирования споров между соседями

РБК18:16

В России начнут сносить здания, которые недопустимо воздействуют на соседний участок

Комсомольская правда14:41

В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

ТАСС14:15

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

Коммерсантъ19:22

В Госдуме разработали поправки о соседях по даче

REGNUM09:56

Кофе с молотком

Российская газета11:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:35, Ашберн
Общество

В парижском водопроводе нашли следы коронавируса

В парижском водопроводе с технической водой обнаружены следы коронавируса. Вода оттуда обычно используется для очистки улиц.
ТВ Центр 12:23
2
Происшествия

Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия.
Lenta.ru 18:17
11
Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском 19:03
Политика

Путин обратился к россиянам в Пасху

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
Известия 03:16
3,2K
Технологии

HPE отреагировала на растущий спрос на решения для организации удаленной работы

Увидев растущую потребность в развертывании и масштабировании инфраструктуры для организации удаленной работы в условиях самоизоляции и социального дистанцирования, HPE выпустила более мощное решение для развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и предлагает гибкие условия финансирования, а также новые предварительно настроенные решения, повышающие гибкость и ускоряющие развертывание.
itWeek 17 апреля в 11:31
Футбол

Блаттер заявил, что Россия не виновата в его отстранении от футбола

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал обвинительное заключение прокуратуры США по делу о взятках при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года.
Sport24.ru 18:48
Политика

Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
39
Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
2,1K
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,5K
Общество

Рогозин сообщил о коронавирусе у генконструктора РКК «Энергия»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России и РКК «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом.
Телеканал 360° 16:53
66
Армия и оружие

Штаты ввели в эксплуатацию новую подводную лодку

Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию боевую подводную лодку USS Vermont класса Вирджиния.
Новостной фронт 12:01
Происшествия

Во Владивостоке два человека погибли от удара током на железной дороге

РИА Новости 05:31
Культура

Львенок и Зайка станут новыми участниками шоу «Маска»

NewInform 17 апреля в 05:33
10
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
40
Здоровье

Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области

Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда вчера в 03:49
21
Политика

Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Коммерсантъ вчера в 05:07
572
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
146
Общество

Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу

Комсомольская правда 17 апреля в 14:00
296
Экономика

Пенсионные накопления граждан в НПФ «похудели» на 23 миллиарда рублей

Общие потери пенсионной системы могут составить в этом году 1,6 триллиона руб. (почти 30% прошлогодних страховых отчислений).
Вести.Ru 17 апреля в 07:35
15
Политика

Новым председателем правительства Камчатки стал Александр Кузнецов

Как сообщили ИА "Кам 24" в краевом правительстве, нового председателя Владимир Солодов представил сегодня утром на аппаратном совещании.
Кам 24 18:54
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
776
Космос

ЕКА ввело в действие космический телескоп «Хеопс»

ANNA-News 07:40
Общество

В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы

Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
670
Экономика

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Коммерсантъ 18:24
22
Шоу-бизнес

Тодоренко не сдержала слез: Пандой оказался Влад Топалов

НТВ 15:56
Шоу-бизнес

Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

Невские Новости вчера в 20:30
Происшествия

Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин

В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек.
Вести.Ru вчера в 03:54
2,1K
Шоу-бизнес

Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери

В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной.
Вокруг ТВ вчера в 12:18
11
Политика

Сенаторы США предложили выделить штатам $500 млрд на борьбу с COVID-19

Сенатор-республиканец Билл Кэссиди и сенатор-демократ Боб Менендес предлагают правительству США использовать фонд в размере 500 млрд долларов в ответ на эпидемию коронавируса COVID-19 в рамках нового пакета мер стимулирования, который будет принят Конгрессом в ближайшие недели или месяцы.
Интерфакс 19:19
Происшествия

Из больницы в Ростовской области сбежал пациент с коронавирусом

В Ростовской области пациент с предварительно положительным анализом на коронавирус сбежал из больницы.
Газета.Ru 10:32
98
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крашенинников Павел Владимирович
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное