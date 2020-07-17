Экономика
РИА НовостиВ России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ
Министерство науки и высшего образования прорабатывает возможность увеличения академических стипендий для студентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. В частности, допускается, что размер выплат могут поднять до уровня минимального размера отплаты труда — 12 130 рублей.
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Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ
RT на русскомвчера в 04:48
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Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
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В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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Сегодня боевики 24-й бригады ВСУ с направления населенного пункта Светлодарск подвергли обстрелу из запрещенного Минскими договоренностями 120-мм миномета населенный пункт Калиновка, выпустив 10 мин.
КП - Донецк 06:10
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Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
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В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
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В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
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Моя Москва.онлайн 05:51
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
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РИА Новости 17 июля в 13:30
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
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Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Авто
Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели
На сайте Федерального института промышленной собственности были опубликованы изображения передней панели новой "ГАЗели NN".
Новые автомобили 17 июля в 05:58
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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
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РИА Новости 07:59
Игры
С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах
Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна вчера в 16:51
Общество
Мурашко выступил за возобновление полетов за рубеж с ограничениями
Россия может возобновить полеты за границу, но с рядом ограничений, продиктованных прошедшей пандемией коронавируса COVID-19, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Газета.Ru 17 июля в 13:06
Технологии
В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых
Камера весит 250 миллиграммов, поэтому насекомому легко передвигаться с ней. Новинка уже опробована на маленьких жучках.
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Части тела жителя Саратова нашли на берегу реки в Волгограде
«По предварительным данным, преступник, совершив убийство, расчленил тело жертвы, упаковал в полиэтиленовые пакеты и оставил на пустыре недалеко от берега реки Волги», — сообщила Рудник.
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Общество
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках.
АБН 00:57
Армия и оружие
На Северном Кавказе в ходе проверки развернули атомные минометы
В ходе внезапной проверки боевой готовности в Ингушетии произошло развертывание подразделений артиллерии большой мощности 58-й общевойсковой армии.
Российская газета вчера в 11:16
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Наука
Ученые смогли существенно замедлить процесс старения
Народные новости вчера в 08:56
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
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Минздрав РФ сообщил об опасности подъема заболеваемости коронавирусом
Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, утверждает, что в России все еще сохраняется вероятность подъема заболеваемости коронавирусом, поэтому необходимо срочно вакцинировать население.
ToDay News Ufa 04:18
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
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