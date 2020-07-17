Министерство науки и высшего образования прорабатывает возможность увеличения академических стипендий для студентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. В частности, допускается, что размер выплат могут поднять до уровня минимального размера отплаты труда — 12 130 рублей.

В России допустили увеличение студенческих стипендий до МРОТ

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