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Lenta.ru
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Правительство боится распечатывать фонд национального благосостояния

По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином.
Ведомости17:06
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Труд

Экономист: в России может повториться дефолт 1998 года

Труд11:33
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Lenta.ru09:08
АБН

В России сочли возможным повторение кризиса 1998 года

АБН10:31
Общественная служба новостей

В России возможно повторение кризиса 1998 года – профессор ВШЭ

Общественная служба новостей10:11
Реальное время

Эксперт: в России из-за дефицита федерального бюджета может повториться кризис 1998 года

Реальное время10:10
Авторадио

В России может повторится кризис 1998 года

Авторадио09:25
Дума ТВ

Эксперт допустил возможность повторения кризиса 1998 года

Дума ТВ10:47

Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" после игры.
РИА Новости12:30

Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении "официальных лиц Белоруссии, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека".
ТАСС12:23
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У Вселенной появилась новая загадка — ее слишком странная однородность

Как отметил Хендрик Хильдебрандт, сотрудник Рурского университета Бохума (Германия), реальная Вселенная устроена несколько сложнее, чем ее теоретические модели, которыми оперируют ученые.
Planet Today12 августа в 08:08
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В сети появились первые данные о качестве «космической» связи Starlink

SpaceX планирует обеспечить свою сеть интернет-спутников скоростью передачи данных до 1 Гбит / с. Участники бета-тестирования спутникового интернета компании SpaceX рассказали о первых результатах проверки скорости передачи данных через наземные терминалы Starlink.
Деловое.ТВ08:48
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