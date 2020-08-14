В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
Смотрите также
Силовики оттеснили протестующих возле Дома правительства в Минске
Валентина Легкоступова скончалась
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Путин заявил о снижении ввода жилья в России на 11% из-за пандемии
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану
Польский депутат ЕП призвал применить санкции к РФ из-за Белоруссии
Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против Белоруссии
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Создатели анимационного «Аватара» покинули проект ремейка Netflix
Сценарист нового «Бэтмена» рассказал об особенностях фильма
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Лукашенко призвал белорусов не высовываться на улицы
Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против Белоруссии
Валентина Легкоступова скончалась
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
США направят на переговоры с Россией «наиболее серьёзную» делегацию
На основателя каналов Nexta завели дело об организации беспорядков
Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану
В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.В источнике
С чего всё началось
Правительство боится распечатывать фонд национального благосостояния
По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином.
Ведомости17:06
Подробнее о событии