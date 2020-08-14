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Lenta.ru
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.В источнике
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Ведомости

Правительство боится распечатывать фонд национального благосостояния

По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином.
Ведомости17:06
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Труд

Экономист: в России может повториться дефолт 1998 года

Труд11:33
Реальное время

Эксперт: в России из-за дефицита федерального бюджета может повториться кризис 1998 года

Реальное время10:10
АБН

В России сочли возможным повторение кризиса 1998 года

АБН10:31
Общественная служба новостей

В России возможно повторение кризиса 1998 года – профессор ВШЭ

Общественная служба новостей10:11
Дума ТВ

Эксперт допустил возможность повторения кризиса 1998 года

Дума ТВ10:47
Авторадио

В России может повторится кризис 1998 года

Авторадио09:25
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Lenta.ru09:08

Спартак — Ахмат 0:0 (1-й тайм)

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропускает матч с грозненским "Ахматом" из-за недомогания, тест специалиста на коронавирус оказался отрицательным, сообщили РИА Новости в московском футбольном клубе.
РИА Новости13:00

Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
2,1K

Chery подняла цены на кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 в РФ

В результате анализ цен на новые автомобили в России специалисты «Цена-Авто» выяснили, что в августе компания Chery увеличила стоимость некоторых комплектаций кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8 на 10 тысяч рублей, то есть на 0,6 — 0,9% относительно прежней цены.
32CARS.ru06:00
9

«Вежливых людей» призывают в Белоруссию

До начала протестов в Белоруссии российский военкор Дмитрий Стешин в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что Лукашенко своей антироссийской выходкой (он задержал боевиков ЧВК «Вагнера») снял с Москвы все моральные обязательства по поддержке белорусского президента и Москва может вспомнить опыт «вежливых людей».
Капитал страны08:51
18

Минэнерго предложило споcоб увеличить экспорт угля через Черное море

Минэнерго предложило президенту Владимиру Путину предоставить господдержку группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая позволит компании снизить тариф на перевалку угля в терминале порта Тамань в Краснодарском крае почти в два раза — с $14 до $8 за тонну.
РБК12:39