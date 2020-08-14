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Lenta.ru
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Правительство боится распечатывать фонд национального благосостояния

По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином.
Ведомости17:06
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Дума ТВ

Эксперт допустил возможность повторения кризиса 1998 года

Дума ТВ10:47
Авторадио

В России может повторится кризис 1998 года

Авторадио09:25
Общественная служба новостей

В России возможно повторение кризиса 1998 года – профессор ВШЭ

Общественная служба новостей10:11
Реальное время

Эксперт: в России из-за дефицита федерального бюджета может повториться кризис 1998 года

Реальное время10:10
Соловей.Инфо

Повторение кризиса 1998 года допустил профессор

Соловей.Инфо09:33
АБН

В России сочли возможным повторение кризиса 1998 года

АБН10:31
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Lenta.ru09:08

Мать судьи Василия Казарцева: После этого матча наша семья находится в таком состоянии, которое я не пожелаю никому

Мать судьи Василия Казарцева, обслуживавшего матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи», призналась, что жизнь их семьи после встречи сильно изменилась.
Bookmaker-ratings.ru10:24

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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