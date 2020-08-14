В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
Смотрите также
Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии
Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
32 ранее задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину
В Минске тысячи протестующих вышли к Дому правительства
Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Лукашенко попросил не избивать упавших и лежащих протестующих
В июле в Москве от коронавируса умерли 742 человека
Собянин опроверг возврат в сентябре к ограничениям из-за коронавируса
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне
Вооруженные люди покинули офисы «Яндекса» и Uber в Минске
На основателя каналов Nexta завели дело об организации беспорядков
В августе выросли цены большинства моделей Renault в России
32 ранее задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия
Минский тракторный завод частично остановил работу из-за забастовки
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов
В июле в Москве от коронавируса умерли 742 человека
Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах
Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.В источнике
С чего всё началось
Правительство боится распечатывать фонд национального благосостояния
По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином.
Ведомости17:06
Подробнее о событии