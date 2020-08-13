Финансы

Lenta.ruLenta.ruВ России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
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Правительство боится распечатывать фонд национального благосостояния

По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином.
Ведомостивчера в 17:06

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В России возможно повторение экономического кризиса 1998 года

Газета.Ru15:04

В России может повторится кризис 1998 года

Авторадио09:25

В России сочли возможным повторение кризиса 1998 года

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В России возможно повторение кризиса 1998 года – профессор ВШЭ

Общественная служба новостей10:11

Эксперт: в России из-за дефицита федерального бюджета может повториться кризис 1998 года

Реальное время10:10

Лихо обойдёт: коллеги поспорили с экономистом Николаевым о перспективах дефолта образца 1998 года

Труд14:46

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Lenta.ru09:08
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«Спартак» дома обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России

РИА Новости 15:00
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Подтвердилась версия о записи обращения Тихановской из ЦИК Белоруссии

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Политика

Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса

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«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
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Общество

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Газета.Ru 14:16
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РБК 14:29
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Политика

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Ранее издание РБК сообщило об отмене банком бесплатной рассылки уведомлений о переводах на карты.
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В Dota 2 вышла сокровищница Collector’s Cache Volume II

Вечером 14 августа Valve добавила в Dota 2 сокровищницу Collector’s Cache Volume II к турниру The International 2020.
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«Организатор протестов» в Белоруссии признался в связях с Москвой

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Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети

В настоящий момент никто не знает, как будет выглядеть новая Lada Vesta.
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В ходе заседания по белорусской тематики 14 августа министры иностранных дел Евросоюза официально признали президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными.
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