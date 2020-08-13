Финансы
Lenta.ruВ России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
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с чего всё началось
По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином.Ведомостивчера в 17:06
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Футбол
«Спартак» дома обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России
РИА Новости 15:00
Общество
Россия может 1 сентября возобновить авиасообщение со странами СНГ
Осенью Россия может возобновить авиасообщение с рядом государств.
ИнфоСМИ вчера в 05:34
Политика
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российская вакцина от коронавирусной инфекции будет эффективна.
RT на русском 14:52
Политика
Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русском 12:49
Общество
На основателя каналов Nexta завели дело об организации беспорядков
Белорусского блогера, основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило объявили в розыск в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков.
Коммерсантъ 10:34
Происшествия
В Керчи одновременно произошли 2 ДТП
Город24 10:10
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
Бриль заявила, что 6 августа она отправила Легкоступову в наркологическую больницу после того, как обнаружила певицу и ее мужа Юрия Фирсова в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Газета.Ru 14:14
Шоу-бизнес
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
Певица Наталья Подольская сообщила в инстаграме о беременности.
РИА Новости 09:47
Политика
Как Россия может помочь в урегулировании белорусского кризиса
Белорусский протест несогласных с результатами президентских выборов продолжается меньше недели, однако международное сообщество уже вовсю пытается заняться урегулированием кризисной ситуацией.
Газета.Ru 14:16
Фигурное катание
Авербух оценил позицию Плющенко в конфликте с Тутберидзе
Фигурист Илья Авребух опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы поддерживает Евгения Плющенко в конфликте с Этери Тутберидзе.
ТК Звезда вчера в 05:49
Общество
Собянин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и пневмонией в Москве
В Москве зафиксирован рост случаев заболевания ОРВИ и обычной, «некоронавирусной» пневмонии, заявил в эфире канала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 14:29
Культура
Стали известны имена наставников третьего сезона проекта «Голос 60+»
Все трое наставников, не колеблясь, согласились принять участие в проекте. Известно, что съемки начнутся уже в ближайшее время.
ToDay News Ufa 12 августа в 17:36
Политика
Лукашенко просит дать время навести порядок в Белоруссии
Лукашенко считает, что сейчас надо "остановиться, взять руки в голову и дать навести порядок".
Деловое.ТВ 13:01
Общество
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Ранее издание РБК сообщило об отмене банком бесплатной рассылки уведомлений о переводах на карты.
BFM.ru 07:40
Киберспорт
В Dota 2 вышла сокровищница Collector’s Cache Volume II
Вечером 14 августа Valve добавила в Dota 2 сокровищницу Collector’s Cache Volume II к турниру The International 2020.
CyberSport.ru 15:18
Политика
Раскрыты личности шефов ЧВК Вагнера
Личности шефов организации раскрываются в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.
Lenta.ru 12:41
Общество
В Минске тысячи протестующих вышли на площадь у Дома правительства
В знак солидарности с протестующими силовики, оцепившие Дом правительства и здание ЦИК, опустили щиты.В то же время в центр республиканской столицы выдвинулась колонна военных.
Клопс 12:52
Происшествия
В Петербурге загорелся деревоперерабатывающий цех
В понедельник, 10 августа, пожар произошел на автозаправке в Волгограде. Там загорелась цистерна с газом, которая затем взорвалась.
РБК 15:30
Политика
«Организатор протестов» в Белоруссии признался в связях с Москвой
Задержанный рассказал, что в августе Болкунец «стал высказывать намерения дестабилизировать обстановку в Белоруссии накануне выборов».
Моя Москва.онлайн 04:59
Авто
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
В настоящий момент никто не знает, как будет выглядеть новая Lada Vesta.
Discover24 05:03
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru 15:02
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Стало известно местонахождение Ефремова
Стало известно местонахождение актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Коммерсантъ 12:10
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ЕС ввел санкции против Белоруссии за фальсификацию выборов
В ходе заседания по белорусской тематики 14 августа министры иностранных дел Евросоюза официально признали президентские выборы в Белоруссии сфальсифицированными.
МонаВиста 15:27
Игры
Вышел новый геймплейный ролик Iron Harvest о Саксонской империи
На канале Deep Silver вышел новый геймплейный ролик стратегии Iron Harvest, который посвящён одной из фракций — Саксонской империи.
Игромания.ру 11:05
Футбол
«Уфа» обыграла «Арсенал» в матче Премьер-лиги
Ореанда-Новости 14:44
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Глава «Интер РАО» рассказал Путину об успехах энергетического холдинга
Российский президент Владимир Путин встретился с директором ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком.
Пятый канал вчера в 15:00
Происшествия
Отец погибшего на митинге в Минске рассказал свою версию произошедшего
Отец погибшего во время протестных акций в Минске Александра Тарайковского Валерий Тарайковский рассказал РБК, что не будет писать жалобу на действия силовиков после смерти сына.
РБК 15:35