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Lenta.ru
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.В источнике
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Ведомости

Правительство боится распечатывать фонд национального благосостояния

По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином.
Ведомостивчера в 17:06
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Газета.Ru

В России возможно повторение экономического кризиса 1998 года

Газета.Ruвчера в 15:04
Труд

Лихо обойдёт: коллеги поспорили с экономистом Николаевым о перспективах дефолта образца 1998 года

Трудвчера в 14:46
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Lenta.ruвчера в 09:08
Общественная служба новостей

В России возможно повторение кризиса 1998 года – профессор ВШЭ

Общественная служба новостейвчера в 10:11
Реальное время

Эксперт: в России из-за дефицита федерального бюджета может повториться кризис 1998 года

Реальное времявчера в 10:10
Авторадио

В России может повторится кризис 1998 года

Авторадиовчера в 09:25
АБН

В России сочли возможным повторение кризиса 1998 года

АБНвчера в 10:31

ЕС предложит Минску содействие диалогу с оппозицией

Евросоюз предложит властям в Белоруссии содействие диалогу с оппозицией для урегулирования кризиса в стране, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам неформального заседания, прошедшего в формате видеоконференции 14 августа.
Московский Комсомолецвчера в 16:17
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Экспресс на японский футбол принес клиенту БК ₽2,1 млн со ставки в ₽1,5 тыс

Беттор поставил ₽1,5 тыс. на экспресс из двух матчей второго дивизиона Джей-лиги, в которых «Монтедио Ямагата» принимал команду «Киото Санга», а «Цвайген Канадзава» сыграл с «Эхимэ».
Bookmaker-ratings.ru12 августа в 05:20

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru21:40
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 19:15
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