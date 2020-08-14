В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
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Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.В источнике
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По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином.
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В России возможно повторение кризиса 1998 года – профессор ВШЭ
Общественная служба новостейвчера в 10:11
Эксперт: в России из-за дефицита федерального бюджета может повториться кризис 1998 года
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