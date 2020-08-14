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Lenta.ru
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.В источнике
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Ведомости

Правительство боится распечатывать фонд национального благосостояния

По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином.
Ведомостивчера в 17:06
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Газета.Ru

В России возможно повторение экономического кризиса 1998 года

Газета.Ruвчера в 15:04
Труд

Лихо обойдёт: коллеги поспорили с экономистом Николаевым о перспективах дефолта образца 1998 года

Трудвчера в 14:46
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Lenta.ruвчера в 09:08
Общественная служба новостей

В России возможно повторение кризиса 1998 года – профессор ВШЭ

Общественная служба новостейвчера в 10:11
Реальное время

Эксперт: в России из-за дефицита федерального бюджета может повториться кризис 1998 года

Реальное времявчера в 10:10
Авторадио

В России может повторится кризис 1998 года

Авторадиовчера в 09:25
АБН

В России сочли возможным повторение кризиса 1998 года

АБНвчера в 10:31

Зеленский прокомментировал передачу Минском задержанных россиян Москве

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан и заявил, что последствия данного решения могут быть трагичными.
Зеленский прокомментировал передачу Минском задержанных россиян Москве
РИА Новости03:19
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Газизов рассказал о возможностях «Спартака» на трансферном рынке

В пятницу "Спартак" в матче второго тура чемпионата России обыграл грозненский "Ахмат" со счётом 2:0. В межсезонье состав московской команды пополнили полузащитник Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин.
РИА Новостивчера в 16:07

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газета03:00
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Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
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Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
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Срочникам сократят выходное пособие при увольнении в два раза

Правительство Российской Федерации постановлением от 13 июля 2020 года установило размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, в 2 тысячи рублей.
РИА Новостивчера в 12:26
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