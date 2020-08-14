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Lenta.ru
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.В источнике
Игорь Николаевкомпозитор
Пока объем госдолга небольшой, но, если возникнет вторая волна коронавируса, снизятся цены на нефть и экономическая активность вновь упадет, наращивание долгов может обернуться повторением ситуации 1998 года.
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