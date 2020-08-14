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Lenta.ru
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.В источнике
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Ведомости

Правительство боится распечатывать фонд национального благосостояния

По итогам семи месяцев 2020 г. дефицит федерального бюджета России составил более 1,5 трлн руб., следует из «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь – июль 2020 г.», опубликованной Минфином.
Ведомости17:06
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Газета.Ru

В России возможно повторение экономического кризиса 1998 года

Газета.Ru15:04
Труд

Лихо обойдёт: коллеги поспорили с экономистом Николаевым о перспективах дефолта образца 1998 года

Труд14:46
Авторадио

В России может повторится кризис 1998 года

Авторадио09:25
Общественная служба новостей

В России возможно повторение кризиса 1998 года – профессор ВШЭ

Общественная служба новостей10:11
Реальное время

Эксперт: в России из-за дефицита федерального бюджета может повториться кризис 1998 года

Реальное время10:10
АБН

В России сочли возможным повторение кризиса 1998 года

АБН10:31
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Lenta.ru09:08

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русском12:49
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В США взбесились из-за «нацеливания» C-400 на F-16 в Турции

В Конгрессе США взбесились из-за проведенных Турцией в ноябре 2019 года совместных испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», купленной у России, и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства, сообщает Defense News, ссылаясь на источники.
Lenta.ruвчера в 13:00
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Лавров и глава МИД Франции обсудили инициативу Путина о созыве СБ ООН

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которого рассказал об инициативе российского лидера Владимира Путина о срочном созыве онлайн-саммита Совета Безопасности ООН с участием ФРГ и Ирана для обсуждения ситуации в Персидском заливе.
RT на русском13:03

Туляки могут пройти бесплатное обследование на онкозаболевания

Жители Тульской области могут бесплатно обследоваться на онкозаболевания В субботу, 15 августа, в медучреждениях региона пройдет день диагностики, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Тульская пресса04:56
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Призывникам сократят выходное пособие при увольнении в два раза

Правительство Российской Федерации постановлением от 13 июля 2020 года установило размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, в 2 тысячи рублей.
РИА Новости12:26
2

США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»

США отправят на встречу с представителями России в Вену для обсуждения вопросов стратегической стабильности одну из самых высокопоставленных делегаций за всю историю, пообещал спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
Газета.Ru13:22
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