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Lenta.ru
Lenta.ru

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.В источнике
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Ведомости

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Ведомостивчера в 17:06
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Общественная служба новостей

В России возможно повторение кризиса 1998 года – профессор ВШЭ

Общественная служба новостейвчера в 10:11
Труд

Лихо обойдёт: коллеги поспорили с экономистом Николаевым о перспективах дефолта образца 1998 года

Трудвчера в 14:46
АБН

В России сочли возможным повторение кризиса 1998 года

АБНвчера в 10:31
Газета.Ru

В России возможно повторение экономического кризиса 1998 года

Газета.Ruвчера в 15:04
Реальное время

Эксперт: в России из-за дефицита федерального бюджета может повториться кризис 1998 года

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В России может повторится кризис 1998 года

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Газета.Ruвчера в 13:35