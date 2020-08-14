Адвокат Ефремова допустил участие актера в заседании суда 18 августа

Актер Михаил Ефремов, который в настоящее время проходит по делу о ДТП со смертельным исходом, скорее всего, примет участие в заседании суда 18 августа, в ходе которого состоится допрос.