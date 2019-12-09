Экономика
Вести.RuВ России дорожает вторичное жилье
В крупных городах Центральной России вторичное жилье подорожало в среднем на 5% за год. В ЦФО лидером по росту цен стал Воронеж, где цены на вторичку за год выросли на 17%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По данным аналитиков, лидерами по росту стоимости в этом году стали города Дальневосточного федерального округа, где в декабре жилье на вторичном рынке в среднем оценивают в 87,7 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 10% выше, чем за прошлый год, и на 17% — уровня 2017 года.Коммерсантъвчера в 17:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 15:57, Ашберн
Кино
«Яндекс» будет снимать фильмы и сериалы по сценариям BBC
«Яндекс» заключил договор с британской компанией BBC Studios, согласно которому сможет каждый год эксклюзивно показывать более 100 часов контента BBC Studios.
Политика
Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»
По информации издания, причиной проблем на переговорах стала позиция Киева.
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
Политика
В Финляндии появится самый молодой премьер-министр в мире
Служба новостей Yle сообщает, что Санна Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
Политика
Во Франции в Елисейском дворце завершилась встреча Путина и Зеленского
После мужского разговора с глазу на глаз будет ужин, где к лидерам России и Украины присоединятся Меркель и Макрон.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Шоу-бизнес
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Vivo V17
На российском рынке начались продажи китайского гаджета Vivo V17.
Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
Спорт
Ганус подтвердил вердикт исполкома WADA об отстранении России
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Политика
Аваков рассказал подробности переговоров «нормандской четвертки»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 9 декабря в своем Twitter прокомментировал ход саммита лидеров "нормандского формата" в Париже Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии проходит 9 декабря.
Политика
«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Общество
Магаданская область снова названа самым пьющим регионом
Ниже разместились только два региона, — Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Футбол
Тренер «Зенита» Семак верит в честность «Лиона» и «Лейпцига»
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой" заявил, что не верит в возможность "договорняка" между французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом", который выведет оба клуба в плей-офф.
Политика
В Париже митингующих украинцев забросали яйцами
В мероприятии приняли участие около 150 человек Активисты вышли на улицы Парижа с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами, а затем устроили выступление на площади.
Политика
США отказали в визе каждому второму украинцу в 2019 году
В 2019 году американские власти отказали в выдаче гостевых виз каждому второму гражданину Украины.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Политика
Трамп и Си Цзиньпин борются за звание «Человек года» по версии Time
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Долг Украины перед Россией по еврооблигациям с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд, сообщила пресс-служба российского Минфина.
Футбол
Перенесенный матч «Сочи» — «Оренбург» пройдет 23 февраля
Матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург» пройдет 23 февраля. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.
Политика
Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе
В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.