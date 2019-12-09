Экономика
Вести.RuВ России дорожает вторичное жилье
В крупных городах Центральной России вторичное жилье подорожало в среднем на 5% за год. В ЦФО лидером по росту цен стал Воронеж, где цены на вторичку за год выросли на 17%.
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По данным аналитиков, лидерами по росту стоимости в этом году стали города Дальневосточного федерального округа, где в декабре жилье на вторичном рынке в среднем оценивают в 87,7 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 10% выше, чем за прошлый год, и на 17% — уровня 2017 года.Коммерсантъвчера в 17:57
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