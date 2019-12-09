Экономика

Вести.RuВести.RuВ России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН. Во Владивостоке стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 16%, а за два года – на 29%.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

Жилье дорожает без спроса

На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.
Коммерсантъ08 декабря в 17:57

Подробнее о событии

Вторичный рынок жилья в Подмосковье вырос на 4%

РИА Новостивчера в 09:27

По всей России подорожало вторичное жилье

Московский Комсомолецвчера в 05:38

Жилье дорожает без спроса

Коммерсантъ08 декабря в 17:57

Квартиры в Магадане могут подорожать: вводится мало нового жилья

Московский Комсомолец Колымавчера в 01:07

В России подорожало жилье

URA.Ru08 декабря в 21:32

«Ъ»: жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов России

ТАСС08 декабря в 20:26

Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

РБКвчера в 04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7085 источников, обновлено в 15:18, Ашберн

Квартирный прогноз: В Молдове падают цены на жилье

КП - Молдовавчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7085 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика

Лавров заявил об угрозах Уилана «просверлить головы» сотрудникам ФСИН

По словам Лаврова, Уилан грозил сотрудникам ФИСН «просверлить голову дрелью» и делал множество «аррогантных» высказываний.
РБК 15:12
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Кино

В промо «Доктора Дулиттла» Роберт Дауни-младший проводит звериный кастинг

Игромания.ру 13:40
Кино

В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

РИА Новости 14:16
Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
Lenta.ru 11:57
Общество

Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

RT на русском 05:22
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости 02:55
Общество

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Российская газета 13:33
Культура

Названы победители литературной премии «Большая книга»

Петербургский дневник 13:40
Здоровье

Интервью Вячеслава Володина о повышении зарплат учителям и врачам

В первую очередь, повышены зарплаты.
ГТРК Саратов 12:20
Происшествия

Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
RT на русском 14:17
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК 14:33
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru 04:12
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл австрийский "Зальцбург" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:48
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Lenta.ru 08:10
Футбол

«Локомотив» прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

Московский «Локомотив» прилетел в Мадрид на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Чемпионат вчера в 09:48
Спорт

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
Спорт день за днем 04:06
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Коммерсантъ 13:10
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС 09:25
Финансы

Сбербанк назвал средний курс рубля к доллару на 2020 год

USD / RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 — Sberbank CIB Курс рубля к доллару в среднем по году будет составлять в 2020 году 64, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Profinance.ru вчера в 10:40
Политика

Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing

В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Эхо Москвы 15:01
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
RT на русском 12:18
Политика

Активисты СПЧ обсудили с Путиным вопрос осуждения участников акций

Несколько активистов СПЧ обратили внимание президента на несправедливое осуждение участников несанкционированных митингов в Москве.
Общественное телевидение России 12:57
Политика

Путин: Ленин заложил мину под государственность России

Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
News.ru 11:14
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова оценил силу Тони Фергюсона

Абдулманап Нурмагомедов, отец и личный тренер обладателя пояса UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что ждет от противостояния своего сына и американца Тони Фергюсона.
NewInform 15:05
Футбол

Роман Абрамович вновь отказался продать «Челси»

ГлобалМСК.ру 07:45
Политика

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
РИА Новости вчера в 15:06
Политика

Саммит «нормандской четверки» в Париже начался

Росбалт вчера в 11:27
Культура

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли

Российский телеканал ТНТ 11 декабря начнет показывать сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский, рассказал представитель телеканала газете «Ведомости».
Дождь 15:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное