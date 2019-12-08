На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.

с чего всё началось

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН. Во Владивостоке стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 16%, а за два года – на 29%.

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