Экономика
Вести.RuВ России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН. Во Владивостоке стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 16%, а за два года – на 29%.
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с чего всё началось
На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.Коммерсантъ08 декабря в 17:57
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Квартиры в Магадане могут подорожать: вводится мало нового жилья
Московский Комсомолец Колыма09 декабря в 01:07
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