Экономика

Вести.RuВести.RuВ России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН. Во Владивостоке стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 16%, а за два года – на 29%.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

Жилье дорожает без спроса

На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.
Коммерсантъ08 декабря в 17:57

Подробнее о событии

Квартиры в Магадане могут подорожать: вводится мало нового жилья

Московский Комсомолец Колыма09 декабря в 01:07

По всей России подорожало вторичное жилье

Московский Комсомолец09 декабря в 05:38

Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

РБК09 декабря в 04:59

Умеренно континентальный. Европейская недвижимость дорожает неравномерно

DP.RU02:57

В России подорожало жилье

URA.Ru08 декабря в 21:32

«Ъ»: жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов России

ТАСС08 декабря в 20:26

Жилье дорожает без спроса

Коммерсантъ08 декабря в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Происшествия

Семья волгоградских врачей погибла в аварии под Воронежем

REGNUM 01:29
Политика

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.
РИА Новости вчера в 15:10
Спорт

Спортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагом

Сообщается, что комитет планирует и вовсе не допустить спортсменов страны на Олимпиады и чемпионаты мира даже в нейтральной форме и под обезличенным флагом.
Уралинформбюро 02:32
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Телепрограмма вчера в 07:08
Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия 02:11
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Авто

Продемонстрировали обновленные Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback

Новые модели Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback выделяются более массивной радиаторной решёткой Singleframe и усовершенствованной головной оптикой, которая сейчас опционально предлагается с матричным светодиодом и лазерной технологией.
CarsWeek.ru вчера в 08:53
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Происшествия

Гендиректора петербургского «Метростроя» арестовали по делу о растрате

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма

Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести войска из Крыма и прекратить "оккупацию украинских территорий".
ИА Новороссия 09 декабря в 14:06
Политика

Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях

Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
HotGeo вчера в 07:07
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС вчера в 07:40
Армия и оружие

Турция пригрозила закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик

Власти Турции могут закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик в случае, если Соединенные Штаты введут санкции против Анкары из-за покупки С-400.
REGNUM 03:08
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
News.ru вчера в 07:06
Происшествия

СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»

В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
РИА Новости 02:33
Происшествия

Перестрелка в американском Джерси-Сити: погибли шесть человек

В результате перестрелки в американском городе Джерси-Сити погибли шесть человек, сообщает Associated Press.
REGNUM 01:15
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Происшествия

Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы

Lenta.ru 01:48
Наука

Больше не дикий зверь. Кто и зачем одомашнил человека

Практически у всех прирученных зверей в ДНК исследователи обнаружили схожие изменения, не встречавшиеся в геномах их диких сородичей.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Подозреваемых в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки задержали

МР7.ру 01:54
Общество

Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова

Экспресс газета вчера в 05:43
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров рассказал о соблазнении Шурыгиной

Ребров сообщил, что отношения с Шурыгиной у него завязались ещё в то время, когда она состояла в браке.
Discover24 01:20
Игры

Продажи Resident Evil 2 превысили 5 млн копий

Capcom поделилась свежими данными о продажах ремейка ужастика Resident Evil 2. На 4 декабря игра разошлась тиражом более 5 млн копий.
News.ru 02:38
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в покушении на главу центра «Э» Ингушетии

Коммерсантъ вчера в 15:22
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное