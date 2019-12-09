Экономика

Вести.RuВести.RuВ России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН. Во Владивостоке стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 16%, а за два года – на 29%.
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с чего всё началось

Жилье дорожает без спроса

На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.
Коммерсантъ08 декабря в 17:57

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В крупных городах России выросли цены на вторичное жилье

Росбалтвчера в 07:23

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Московский Комсомолецвчера в 05:38

«Ъ»: жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов России

ТАСС08 декабря в 20:26

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URA.Ru08 декабря в 21:32

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РБКвчера в 04:59

Жилье дорожает без спроса

Коммерсантъ08 декабря в 17:57
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