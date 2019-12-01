Экономика

Вести.RuВести.RuВ России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН. Во Владивостоке стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 16%, а за два года – на 29%.
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с чего всё началось

Жилье дорожает без спроса

На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.
Коммерсантъ08 декабря в 17:57

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В крупных городах России выросли цены на вторичное жилье

Росбалтвчера в 07:23

Жилье дорожает без спроса

Коммерсантъ08 декабря в 17:57

Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

РБКвчера в 04:59

Квартиры в Магадане могут подорожать: вводится мало нового жилья

Московский Комсомолец Колымавчера в 01:07

В России подорожало жилье

URA.Ru08 декабря в 21:32

«Ъ»: жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов России

ТАСС08 декабря в 20:26

По всей России подорожало вторичное жилье

Московский Комсомолецвчера в 05:38
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Квартирный прогноз: В Молдове падают цены на жилье

КП - Молдовавчера в 17:00
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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Политика

Конгресс США может запретить развертывание РСМД

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Хакасия-Информ 00:33
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Наука

В три этапа: в 34 года, 60 и 78 лет происходит старение человека

Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
Evo-rus.com вчера в 13:35
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После встречи Путина и Зеленского Нормандский саммит продолжится

Интерфакс вчера в 14:14
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru вчера в 08:53
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Николай Валуев поблагодарил создателей фильма «Ржев»

Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев поблагодарил авторов фильма «Ржев» за качественную работу.
Главный региональный 08 декабря в 07:33
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru вчера в 01:17
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака в последней стадии

ToDay News Ufa вчера в 10:16
Происшествия

Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 23:25
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости вчера в 18:54
Происшествия

В Новой Зеландии произошло землетрясение

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря на Белом острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана.
REGNUM 01:02
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду

ВВС Чили официально заявили, что самолет Hercules C130 с 38 людьми на борту, который перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, разбился.
Известия 00:20
Спорт

Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
BFM.ru вчера в 08:18
Происшествия

В мэрии Владивостока рассказали о причинах обысков

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил о расследовании дела об откатах с ущербом для бюджета на 17 млн руб. "Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году", — утверждается в сообщении пресс-службы.
Коммерсантъ 00:49
Политика

Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе

Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Lenta.ru вчера в 16:39
Авто

Новый Volkswagen Golf оставят без DSG в России

Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения будет доступен в России с двумя бензиновыми моторами, которые будут работать исключительно с автоматическими коробками передач.
AutoNews вчера в 06:17
Политика

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru вчера в 18:48
Авто

«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Труд вчера в 08:35
Политика

На своей первой встрече Путин и Зеленский договорились только об обмене пленными

Россия и Украина договорились об обмене "всех" удерживаемых лиц — но вопросы остались.
Москва-Баку.ru 01:01
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

Lenta.ru вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление

Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Суть событий вчера в 02:10
Общество

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Москва 24 07 декабря в 03:30
Политика

Зеленский заявил, что граждане Украины могут говорить на любом языке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские граждане могут разговаривать на любых языках, включая русский.
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Общество

Медведев уволил заместителя главы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную.
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Политика

Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
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Актриса и телеведущая Екатерина Варнава в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что у нее не будет свадьбы.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:28
Спорт

Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS

Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
Говорит Москва 00:55
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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
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