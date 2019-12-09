Экономика

РБКРБКВторичные квартиры подорожали во всех городах России

В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%). Минимальные изменения цен в этой группе городов зафиксированы в Саратове (+2%), Чебоксарах (0%) и Нижнем Тагиле (-1%), выяснили аналитики.
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с чего всё началось

Жилье дорожает без спроса

На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.
Коммерсантъ08 декабря в 17:57

Подробнее о событии

Вторичный рынок жилья в Подмосковье вырос на 4%

РИА Новостивчера в 09:27

По всей России подорожало вторичное жилье

Московский Комсомолецвчера в 05:38

«Ъ»: жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов России

ТАСС08 декабря в 20:26

Квартиры в Магадане могут подорожать: вводится мало нового жилья

Московский Комсомолец Колымавчера в 01:07

В России подорожало жилье

URA.Ru08 декабря в 21:32

Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

РБКвчера в 04:59

Жилье дорожает без спроса

Коммерсантъ08 декабря в 17:57
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 16:17, Ашберн

Квартирный прогноз: В Молдове падают цены на жилье

КП - Молдовавчера в 17:00
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

В Лондоне проходят слушания по долгу Украины перед РФ в $3 миллиарда

Верховный суд Великобритании начал слушания по спору России и Украины о долге в 3 миллиарда долларов, говорится на сайте суда.
РЕН ТВ вчера в 08:39
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК 14:33
Кино

Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»

Газета.Ru 09:52
Спорт

Почетный президент ОКР назвал виновного в отстранении России

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает издание "Аргументы и факты".
Газета.Ru 13:01
Общество

Мировой экономике предрекли переворот в следующее десятилетие

Следующее десятилетие перевернет мировую экономику, пишет немецкое издание Die Welt, предрекая, в частности, появление «новых центров силы» в странах, которые пока не играют важной роли.
Взгляд.ру 11:58
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
Коммерсантъ 15:47
Политика

Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте

Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.
РБК 11:35
Происшествия

В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
РИА Новости 15:15
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Мессенджер WhatsApp после 31 декабря не будет поддерживаться ранними операционными системами, сообщает издание Daily Mail.
Телеканал Санкт-Петербург 01:29
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 01:52
Здоровье

Медики Эстонии настаивают на вакцинации от кори рабочих с Украины

По данным медиков, на самой Украине ситуация с вакцинацией от кори прискорбна, и счет зараженных идет на десятки тысяч человек.
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Киберспорт

Sony выпустила новый тизер Ghost of Tsushima

В рамках шоу State of Play, компания Sony представила новый тизер к разрабатываемой игре Ghost of Tsushima.
Inc-news.ru 15:12
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Политика

Путин предупредил о риске повторения Сребреницы в Донбассе

Глава России Владимир Путин предположил, что если отдать границу с Россией в Донбассе под контроль Киеву без предоставления гарантий безопасности жителям региона, то на территории самопровозглашенных республик может начаться "вторая Сребреница".
Газета.Ru 13:25
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Общество

Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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Космос

Зонд Parker передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Подробный анализ полученной информации опубликован в четырех статьях в журнале Nature.
Портал Поиск 07 декабря в 04:37
Общество

Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет

Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.
РИА Новости 04:09
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» на саммите в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита «сдали нервы».
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Армия и оружие

Американский авианосец «Джон Кеннеди» спустили на воду

Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду.
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Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета вчера в 15:41
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Стартовали продажи Mac Pro за полмиллиона рублей

Компания Apple начала продажи долгожданного высококлассного компьютера Mac Pro. Одновременно стали известны цены для России.
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Общество

Названы продукты, разрушающие кишечник

Online47.ru 15:12
Политика

На Украине допустили возможность срыва парижских договоренностей

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что парижские договоренности на нормандском саммите могут быть сорваны на любом этапе их реализации.
Газета.Ru 12:01
Кино

«Левиафан» включили в список лучших фильмов десятилетия

На первой строчке оказался мини-сериал «Карлос» режиссера Оливье Ассаяса, второе место занимает фильм «Социальная сеть» Дэвида Финчера и тройку лидеров замыкает лента братьев Коэнов «Внутри Льюина Дэвиса».
RuNews24.ru 08 декабря в 00:25
Армия и оружие

«МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники

Коммерсантъ 07 декабря в 18:38
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В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом

8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
РБК 15:55
Хоккей

Наставник «Вегаса» высказался о возвращении Зыкова в состав

Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан высказался о возвращении российского хоккеиста Валентина Зыкова в состав команды, передает Sport24.
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Автоспорт

В Формуле-1 отказались переходить на новые шины в 2020-м

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