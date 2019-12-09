Экономика

Вести.RuВести.RuВ России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН. Во Владивостоке стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 16%, а за два года – на 29%.
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с чего всё началось

Жилье дорожает без спроса

На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.
Коммерсантъ08 декабря в 17:57

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В крупных городах России выросли цены на вторичное жилье

Росбалтвчера в 07:23

Жилье дорожает без спроса

Коммерсантъ08 декабря в 17:57

Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

РБКвчера в 04:59

Квартиры в Магадане могут подорожать: вводится мало нового жилья

Московский Комсомолец Колымавчера в 01:07

В России подорожало жилье

URA.Ru08 декабря в 21:32

«Ъ»: жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов России

ТАСС08 декабря в 20:26

По всей России подорожало вторичное жилье

Московский Комсомолецвчера в 05:38
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Квартирный прогноз: В Молдове падают цены на жилье

КП - Молдовавчера в 17:00
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Путин рассказал, что до трех часов ночи по московскому времени в Париже обсуждал с Зеленским ситуацию с возможным преследованием жителей ЛНР и ДНР, и еще обратил внимание на то, что до сих пор не принят закон об амнистии.
Российская газета 09:39
Общество

В России закроется журнал Men’s Health

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Netflix выпустил отдельные трейлеры про Геральта, Цири и Йеннифэр

Cyber.sports.ru 03:23
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Якимов вызван в сборную России на Кубок Первого канала

Форвард Северстали Богдан Якимов вызван в расположение сборной России для участия в Кубке Первого канала, сообщает официальный сайт клуба.
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Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

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Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев.
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Lenta.ru 08:10
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Производство смартфонов в мире выросло в третьем квартале 2019 года

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News.ru вчера в 07:39
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Политика

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Украинский сайт «Миротворец» заявил о прекращении работы.
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Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

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РИА Новости вчера в 18:55
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Политика

Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского проходит в Париже

Пятый канал вчера в 14:09
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда

Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине.
РИА Новости вчера в 10:54
Спорт

ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

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МР7.ру вчера в 05:48
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко о государственной измене при подписании Минских соглашений.
РИА Новости 09:50
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Аваков: у Суркова «сдали нервы» на саммите в Париже

На прошедшем в Париже саммите при обсуждении возвращения Киеву контроля над границей с Россией у помощника российского президента Владислава Суркова сдали нервы, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова

Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Александра Коршунова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 07:56
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Армия и оружие

Американский авианосец «Джон Кеннеди» спустили на воду

Американский авианосец типа "Джеральд Форд" — "Джон Кеннеди" — официально спущен на воду.
Life.ru 07 декабря в 18:26
Происшествия

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В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
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«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол

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Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал по пути в Антарктиду

Следовавший на базу в Антарктиде транспортный самолет чилийской авиации пропал с радаров, сообщили власти, передает Reuters.
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«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva

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Новые автомобили вчера в 09:40
Политика

Путин назвал Беслан своей личной болью на всю жизнь

ТАСС 09:37
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Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
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Сестра Фриске рассказала о поведении Шепелева во время болезни певицы

Сестра российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, Наталья рассказала, как вел себя телеведущий Дмитрий Шепелев после новости о болезни супруги.
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Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

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